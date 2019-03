Amöben in Aufruhr

Beginnen wir mit der Farbe. Die stilvolle Lightshow des Berliner Techno-Duos war nicht etwa von Elektrischblau dominiert, das seit dem Viktorianischen Zeitalter als Farbe des Fortschritts gilt. Nein, es war leuchtendes Orange. Diese Farbe hat die Mode der 1920er- und 1970er-Jahre dominiert, von Zeiten, in denen Eskapismus zelebriert wurde, Flucht vor wirtschaftlichen und politischen Realitäten. Das passt gut zur Grundidee dieses seit den Neunzigerjahren populären Genres: Die Väter des Techno in Detroit forderten todernst die Auflösung des Subjekts. Tatsächlich eignen sich die minimalen Modulationen dieser Musik für einen Kurzurlaub vom Ich. Kein anderer Sound verbindet so verführerisch mit der eigenen Archaik. Da kann man auf der Tanzfläche schon mal zur Amöbe oder zum Geißeltierchen werden – und synchron zuckend zu einer Jubelmasse, der die Anstrengung stets anzumerken ist. Hedonismus nach Leistungsprinzip. Egal, Hauptsache, alles wackelt.

Das passierte rasch auch in der gefährlich vollen Arena. „Fentanyl“ – benannt nach dem synthetischen Opioid, einer der verheerendsten Drogen, die im Darknet gehandelt werden – hieß der erste Track, der mit schmatzenden Geräuschen an das Ende der Acid-House-Ära erinnerte. Solche bösen, säurehaltigen Sounds konnten die beiden in ihrer jahrelangen Liaison mit Sascha Ring (Apparat) unter dem Namen Moderat nicht ausleben; auf ihrem neuen Album „Who Else“ war endlich wieder Platz dafür.

Auch der mit einer Art Waldstimmung beginnende „WMF Love Song“ kippte rasch ins Alarmistische – auf die subtile Weise, die typisch für die Soundscapes von Modeselektor ist. Um einen immer wieder einsetzenden Hauptbeat schlängeln sich flirrende Polyrhythmen, fiepsen die Synthesizer variabel. Dazu kunstvoll verrätselte Stimmsamples – etwa im wunderbar unheilvollen „I Am Your God“. Das klappernde, schnaufende und rasselnde „Kalif Storch“ bezieht sich auf eine vom Märchen Wilhelm Hauffs inspirierte Novelle des ungarischen Dichters Mihaly Babits über einen Jugendlichen, der wach und schlafend zwei parallele, aber konträre Leben lebt. Eine ideale Vorlage für eine Techno-Meditation. Später peitschte ein Klangszenario ans Ohr, das konträre Bewusstseinszustände zu durchmessen schien. Der findige Titel? „Wake Me up When It's over“. Ein Abend mit langem Nachklang.

