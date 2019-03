Prodigy-Sänger Keith Flint verstorben

Der Frontmann der britischen Band The Prodigy, Keith Flint, ist gestorben. Der 49-Jährige wurde Medienberichten zufolge tot in seinem Haus in der Grafschaft Essex gefunden.

Laut britischer Zeitung "The Sun" entdeckten Rettungskräfte um 8 Uhr den Sänger leblos in seinem Haus. Demnach gebe es keine Anzeichen auf Fremdverschulden. Die Leiche werde der Gerichtsmedizin übergeben.

Die Band bestätigte den Tod in einer Mitteilung an die Medien: "Mit tiefstem Schock und tiefster Trauer bestätigen wir den Tod unsers Bruders und besten Freunds Keith Flind. Ein wahrer Pionier, Innovator und wahre Legende. Er wird für immer vermisst werden. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie die Privatsphäre aller Beteiligten zu dieser Zeit berücksichtigen".

Flint wurde in den 1990er-Jahren bekannt als Gesicht der britischen Elektromusik. "I'm a firestarter, twisted firestarter", sang er in seinem Hit "Firestarter" aus dem Jahr 1996. In den vergangenen Jahren war die Band mehrfach in Österreich aufgetreten, zuletzt im vergangenen Sommer am "Nova Rock"-Festival in Nickelsdorf.

2003 veröffentlichte Flint sein Solo-Album "Device #1. Kürzlich erschien unter dem Titel "No Tourist" ein neues Album der Formation, die in den 1990ern mit Hits wie "Firestarter" und "Breathe" für Furore sorgte. Flint war neben seiner exzentrischen Erscheinung auch für seinen ausschweifenden Lebensstil bekannt.

(APA/Reuters/Red.)