The Bassenger sagt: Keine Blumen!

Manchmal können alte weiße Männer doch gute Dienste leisten: Robert Wolf, pensionierter Postbediensteter und Kopf der formidablen (Post-)Punkband Chuzpe, gestaltete unter seinem Pseudonym The Good Force höchst aufgeweckte Musik, zu der eine Frau namens The Bassenger sprechsingt: „Schieb dir deine Blumen in den Arsch, ich will keine abgehackten Pflanzengenitalien.“ So derb würde das unsereiner nicht sagen, aber es stimmt: Die Blüten, die wir mit den Stielen in Vasen stellen, dienen den Pflanzen zur Fortpflanzung, sie sind Sexualorgane.

„Pflanzengenitalien“ heißt der Song, den The Bassenger & The Good Force rechtzeitig zum Frauentag auf YouTube gestellt haben, im Video sieht man Bilder von Demonstrationen, Statistiken über Gehaltsunterschiede etc. sowie vertrocknete Blumen. „Gebt uns lieber, nein, wir fordern Vorstandsposten, echte Macht“, heißt es im Text, und: „Ich brauch keine Sonntagsreden, ich will endlich Fakten sehen.“ Ein feines Stück Agit-Punk.

Von The Good Force soll übrigens im April ein Album namens „A Saucerful of Antimatter“ erscheinen, u. a. mit einer Hommage an Joe Zawinul. (tk)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.03.2019)