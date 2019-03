Ein Luftikus findet Glanz im Staub des Austropop

Selbst Mathematikmuffel können zuweilen etwas aus dem Unterricht ins Leben retten. Etwa, dass zweimal Minus ein Plus ergibt. Beim 23-jährigen Wiener Singer-Songwriter Felix Kramer sind es sogar noch mehr negativ behaftete Seinsweisen, die sich bei ihm ins Positive drehen. Kramer, der unter seinem Geburtsnamen Pöchhacker klassische Gitarre studiert hat, macht aus der Larmoyanz eines Ludwig Hirsch, der Exaltiertheit eines André Heller und der Fahrigkeit eines Nino Mandl eine ganz eigene Kunstform, die auf alle aufgesetzte Coolness pfeift. Und zwar eine, die gemeinhin polarisiert. Nicht so im Mozartsaal, in dem vor Vergnügen gekreischt und gerufen wurde. „Ich hab nicht verstanden, aber ich bin interessiert“, quittierte Kramer ein undefinierbares Gequietsche aus Damenmund. Mit einem zunächst unscheinbaren, dann aber glühenden Groove hangelte er sich mit einer E-Gitarre in die erste Nummer. „Spanien“ hieß der bislang unveröffentlichte Song, in dem er kühn auf Improvisation setzte.

Einfach sein Album zu spielen, das genügte ihm nicht. Kramer probierte etliche neue Songs aus. Auch als Sänger zeichnet ihn ein unbezähmbarer Hang zur Expression aus. Um seine Unberechenbarkeit in musikalische Bahnen zu lenken, bedarf es besonderer Musiker. Etwa der ordnenden Hand von Max Wintersperger: Er bewahrte die Übersicht. Seine dezenten Einsätze am Klavier und das versonnene Trompeten- und Melodikaspiel bildeten eine gute Absprungbasis für Kramer. Und da war natürlich Bassist Hanibal Scheutz, Produzent des Debütalbums „Wahrnehmungssache“, der sowohl elektrisch verstärkt wie auch am Kontrabass reichlich Erdung in die hochfliegenden gesanglichen Ausbrüche brachte.

Genierer kennt er nämlich keinen, dieser Luftikus, der weiß, dass das Leben im Prinzip unannehmbar ist, aber doch angenommen werden muss. Wie die Liebe. In „Vielleicht bist es eh du“ haderte er mit den Ambivalenzen. „I man, du schaust ned schlecht aus, aber wirklich schön bist ned. Und du verstehst mi ned, aber du bist liab zu mir, wenn's ma ned guat geht.“ Das Abstimmen der Wertehierarchie mit der Geliebten ist eine sehr holprige Angelegenheit. Hin und her zieht es ihn. „Es wär doch nett, wenn i wen zum Gernham hätt, und wer waaß, vielleicht bist es eh du.“ Dazu wühlten die Musiker im Gedächtnisstaub des Austropop. Zuweilen verlor sich die Kombo im Dickicht von Klischees, wenn es aber klappte, dann hob sie ab in die Landstriche des Ekstatischen. Der Vergleich ist kühn, gewiss, aber manchmal hörte man Anklänge an Van Morrisons Folk-Jazz-Meisterwerk „Astral Weeks“.

Höhepunkt des Abends: die auf der Setlist schlicht „Zeit“ genannte musikalische Meditation über die Vergänglichkeit. „Es is so oag, wie schnö die Zeit vergeht“, sang Kramer in obsessiver Wiederholung. Mit Leib und Seele war er bei der Sache. Seine Leidenschaft machte die paar idiosynkratischen Absonderlichkeiten mehr als wett.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.03.2019)