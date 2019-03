Paradies und andere Gesellschaften in Krems an der Donau

„There's no such thing as society“, befand Margaret Thatcher, „Die Gesellschaft hat keine Adresse“, sagte Niklas Luhmann. Beide werden in Krems zwischen 26. April und 5. Mai gewiss häufig zitiert werden. Denn es geht diesmal beim Donaufestival um den guten alten Begriff Gesellschaft beziehungsweise um die „New Society“, wie immer die aussehen mag. „Leben Veganerinnen und Burschenschaftler, Superreiche und Geflüchtete überhaupt in derselben Gesellschaft?“, fragte bei der Programmpräsentation Thomas Edlinger, der Intendant, der Wert auf diskursives Niveau legt. So hat er auch heuer einen Reader zusammengestellt, mit Aufsätzen etwa von Isolde Charim, Dietmar Dath und Jens Balzer, der von Frank Zappas Ruf nach „Hungry Freaks“ ausgeht.

Solche kann man bei „Paradise Now“ erwarten, dem Reenactment einer Performance aus dem Jahr 1968, die ziemlich aktionistisch eine neue Gesellschaft forderte. „Kultur“ (in großen Buchstaben) propagiert eine Arbeit des spanischen Duos El Conde de Torrefiel, es ist damit zu rechnen, dass es dabei nicht immer jugendfrei zugehen wird. Roboter spielen bei „Uncanny Valley“ mit, Zeichnungen bei „this is where we draw the line“. Im Museum Krems wird sich Jonas Staal den künstlerischen Vorstellungen des Ex-Trump-Beraters Steve Bannon widmen.

Wichtig für die anhaltende Attraktivität des Donaufestivals ist das Musikprogramm, das einiges bringt, was auch in Post-Post-irgendwas-Zeiten noch aufregen kann. Die düstere Schwedin Anna von Hausswolff etwa, den bedrohlichen Yves Tumor, die überlauten Godflesh, die epischen Flotation Toy Warning. (tk)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.03.2019)