"Limits": So klingt Österreichs Song-Contest-Beitrag

Der Titel ihres Beitrags war schon bekannt, ebenfalls eine vage Beschreibung: Eine "atmosphärisch aufgeladene Electronic-Pop-Ballade" sei das Lied "Limits", mit dem die 31-jährige Steirerin Gabriela Horn alias Paenda für Österreich am Eurovision Song Contest 2019 in Tel Aviv teilnimmt. Am Freitagmorgen wurde es nun erstmals auf Ö3 präsentiert.

Den Song hat Paenda nicht eigens für den ESC komponiert. Im internen, nicht öffentlichen Juryverfahren des ORF war sie erst mit einem anderen, noch unfertigen Werk angetreten - Ö3-Redakteur Eberhard Forcher stieß dann in ihrer Sammlung für ihr geplantes nächstes Album "Evolution II" auf "Limits", den Song, der die Jury letztlich überzeugte. Das Album soll am 26. April erscheinen, in Tel Aviv präsentiert Paenda ihr Lied am 16. Mai im zweiten Semifinale - und im Idealfall erneut am 18. Mai beim Finale.

Das interne ORF-Verfahren hat sich in der Vergangenheit bereits bewährt: 2014 verzichtete der ORF auf eine öffentliche Vorentscheidung und schickte Conchita, die den Wettbewerb gewann. Die Weiterentwicklung dieser Kunstfigur von Tom Neuwirth veröffentlichte bemerkenswerterweise ebenfalls heute einen neuen Song: Conchita, ehemals Conchita Wurst, firmiert nun offenbar schlicht unter dem Namen Wurst.







(Red.)