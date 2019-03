Die Kinderliebe des Michael Jackson: Soll man seine Songs noch spielen?

Im Frühling 1973 kaufte sich der neunjährige Thomas K. (Name von der Redaktion nicht geändert) um 45 Schilling (circa drei Euro) im Kaufhaus Stafa seine erste Popsingle: Sie war von Gary Glitter und hieß „Do You Wanna Touch Me? (Oh Yeah!)“. Zu röhrendem Glamrock sang Gary Glitter Zeilen wie: „Every growin' boy needs a little joy“. Dieser Aussage hätte auch ein Wiener Bub, der sich nach dem Indianerspielen im Fernsehen „Spotlight“ (mit Showmaster Peter Rapp, einmal mit Gary Glitter als Gast) ansehen durfte, zugestimmt, wenn denn sein Englisch dazu ausgereicht hätte . . .

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.03.2019)