Kein Jackson-Boykott in Österreichs Radios

BBC Radio 2, das in Großbritannien meistgehörte Radioprogramm, hat Michael Jacksons Songs bereits aus der Playlist gestrichen. Beim österreichischen Pendant Ö3 sieht man derzeit noch keinen Grund für eine solche Maßnahme. Wie sieht das tatsächliche Airplay aus? Die Auswertung der über die Website onlineradiobox.com verfügbaren Daten für die vergangenen sechs Tage (vom 6. bis 11. März) ergibt: Auf Ö3 wurden in dieser Zeit vier Michael-Jackson-Songs gespielt, auf Radio Wien fünf. Jeweils vier bzw. fünf unterschiedliche Songs übrigens, darunter „Bad“ und „Smooth Criminal“. Deutlich stärker ist die Frequenz bei den privaten Arabella-Radios, die „Kulthits und das Beste von heute“ bieten wollen: Die Wiener Zweigstelle brachte elf Jackson-Songs, darunter dreimal „Billie Jean“, die oberösterreichische 14.

Ganz anders sieht es bei Radios aus, die sich dezidiert an jugendliche Pophörer wenden: Sowohl Kronehit als auch Antenne Steiermark und Radio Energy brachten in den vergangenen sechs Tagen keinen einzigen Jackson-Song. Könnte das schon schleichender Boykott sein? Dagegen spricht, dass Michael Jacksons noch lebende und aktive Jahrgangskollegin Madonna (wie er 1958 geboren) ebenfalls von diesen Radios kaum gespielt wurde: einmal bei Antenne Steiermark, gar nicht bei Kronehit und Radio Energy. FM4 ist erwartungsgemäß Jackson-abstinent, Lounge FM brachte es auf zwei Einsätze – eines ungewöhnlichen Songs: „One Day In Your Life“ aus dem Jahr 1975, mit noch völlig kindlicher Stimme. (tk)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.03.2019)