Hallo und Goodbye: Wie steht der Britpop zum Brexit?

Selten klang Damon Albarns Stimme so nachdenklich wie im Titelsong seines aktuellen Albums „Merrie Land“, einem metaphernreichen Abgesang auf ein Britannien, wie wir es bislang kannten oder wenigstens kennen wollten. Er beschreibt es als Wrack, dessen einstiger Glanz nur noch in der Erinnerung nachglüht. „We are a shaking wreck where nothing grows, lost in the sky coloured oils of Merrie Land.“ Dazu jammern die Synthies, seufzen beredt die Geigen. Es ist ein Lied des Abschieds von Mythen, die sich die Briten gern selbst zuschreiben. „This is not rhetoric, it comes from my heart“, singt Albarn. Sounds aus besseren, weniger pessimistischen Tagen branden ans Ohr. Ein munter klimperndes Music-Hall-Piano, Vogelzwitschern, der Trubel eines Jahrmarkts, das alles dient als Ornament von düsteren Szenarien. „To the fanfare of progress, it's always the same, we cheer on the clowns as they roll into town. But their faces look tired and sad to me, and carry the terrible things they've seen.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.03.2019)