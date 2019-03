Peter Kraus: "Meine Jeans waren jedenfalls die richtigen"

Die Presse: Sie sind in München geboren, haben oft in Österreich gearbeitet, leben in der Schweiz. Als was fühlen Sie sich?



Peter Kraus: Als Mischprodukt. Mein Vater war ein Wiener, der in München lebte. Dort bin ich geboren, fühlte mich aber immer schon zu Österreich hingezogen. Ein Großteil meiner Karriere ging ja von Wien aus. Meine Frau ist echte Wienerin. Aus Hietzing. Wenn es ums Heimatgefühl geht, würde ich sagen: Wo Berge und Seen sind, dort fühle ich mich zu Hause.



Wo haben Sie Ihre Ottos aufbewahrt, die Sie Anfang der Sixties von der Teenagerzeitschrift „Bravo“ bekommen haben?

