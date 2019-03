Lieder unter der roten Lampe

Um im großen Saal eine möglichst intime Atmosphäre zu schaffen, setzte Carminho auf Stilelemente, die auch in Kaschemmen von Lissabon und Porto zu finden sind: In den Fado-Häusern, gastronomischen Betrieben, die mit vielen Facetten von Schatten, kleinen Kerzenleuchtern und nicht zu wenig rotem Wein funktionieren, wurde einst der Fado kultiviert. So hing auch im Konzerthaus zuerst eine einzelne rote Lampe über der Sängerin, leuchtete ihr Gesicht aus, über das all die Geschehnisse zu huschen schienen, die die Lyrik dieser Lieder birgt. Fado, das ist die Kunst, Sehnsucht auszuhalten. Sie zu stillen, das wäre ein Verlust. Carminho begann a cappella mit dem glühenden „O Comeco“ von ihrem aktuellen Werk, „Maria“, das eine Art Konzeptalbum zum Thema Irrungen und Wirrungen des Herzens ist.

„Our way to translate love is Fado. So it's five hearts tonight“, so stellte sie sich und die Band vor. Vier Gitarristen, eine Stimme. Und was für eine. Carminho imponierte mit sattem Timbre in den verhaltenen Passagen, mit Trillern und Zwitscherlauten in den hohen Lagen. Bald gab sie der Lampe über ihr einen Deuter, sodass sie wild zu baumeln begann und ihr Gesicht unregelmäßig in Licht badete. Ein eigenwilliges Lichtkonzept, gut passend zu den Texten, die nichts als extreme Gefühlslagen behandeln: In „Mulher vento“ werden verzweifelte Dialoge mit dem Wind geführt, „Bom dia, amor“ schildert die aussichtslose Liebe einer Buckeligen zu einem jungen Mann, der an ihrem Fenster vorbeispaziert. Zu seltsam fröhlichen Rhythmen sang Carminho mit schmachtender Stimme diese kleine, vom portugiesischen Dichter Fernando Pessoa ersonnene Geschichte.

Unter die Haut ging auch „Chuva no mar“, ein Stück der brasilianischen Sängerin Marisa Monte. Im Zelebrieren der Saudade, der unbestimmten Sehnsucht, zeigt sich die Seelenverwandtschaft zwischen Portugiesen und Brasilianern. In innigen Stücken wie „Estrela“ kam eine Pedal-Steel-Gitarre zum Einsatz, ein kühl klingendes Instrument der Moderne: Diese mit der geliebten Tradition zu vereinen ist ein Ziel Carminhos. Am Ende verzichtete sie aufs Mikrofon. Die Glut blieb.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.03.2019)