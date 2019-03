Avey Tare: Ein später Hippie träumt von Gras und Limonade

Es gibt analoges Krachen, und es gibt digitales Knistern. Dieses klingt kalt nach orientierungslosem Betriebssystem, jenes warm nach entgleister Plattennadel, fast wie ein Lagerfeuer. Den Unterschied hört man.

Hört man ihn wirklich? Zu Beginn des Songs „Nostalgia in Lemonade“ von Avey Tare kracht und knistert es, und man ist sich nicht sicher, was das jetzt ist oder sein soll. Verwirrung, 30 Sekunden lang. Dann führen freundlich quietschende und rasselnde Klänge einen behutsam in eine leicht verstörte Idylle, die man gut kennt, zumindest wenn man jemals in einer frühen Platte von Pink Floyd gelebt hat. Oder in einer verwandten Psychedelic-Welt, zum Beispiel jener des Animal Collective. So nannte sich 1999 eine Gruppe amerikanischer Musiker, die keine Band sein wollten, weil das zu sehr nach Rock klingt, nach aufbegehrenden Egos, nach Blut, Schweiß und Schnaps. Nein, ein Kollektiv wollten sie sein, eine große Familie friedfertiger Menschen mit Tiermasken, die ums Lagerfeuer tanzen, bevor sie wieder die Saiten schwirren lassen...

Natürlich gaben sie sich, wie alle Hippies und Punks vor ihnen, auch neue Namen: Panda Bear, Geologist, Deakin und eben Avey Tare, der eigentlich David Michael Portner heißt. Dieser schreibt zwar die meisten Songs von Animal Collective, es bleibt ihm aber offensichtlich genug für Soloalben über. „Eucalyptus“ hieß das letzte, nun ist „Cows on Hourglass Pond“ da und klingt, als ob es schon immer dagewesen wäre, wie Limonade halt. Wobei man bei „Nostalgia in Lemonade“ vielleicht, wenn das Wort Pink Floyd schon gefallen ist, an deren Gründer Syd Barrett denken darf, der ja einst auch einen sehr entrückten Song namens „Baby Lemonade“ geschrieben hat.

Wie doch die Zeit fliegt!

„Now I'm losing all my focus when my soul goes in the grass“, singt Avey Tare in seinem Limonadenlied. Er selbst nennt es ein Reiselied, und im Begleittext erklärt er über sein Album: „Hier findet man nur die Träume, die Musik einst besungen hat. Sie singt in der Zeit zurück, und sie singt vorwärts für uns.“ All das widerspricht sich und passt. Wie die Sitar, mit der „Saturdays (Again)“ beginnt, bevor ein für Avey Tare ungewöhnlich hurtiger Rhythmus einsetzt. „My, how time flies!“, lässt er darin seinen jüngeren Cousin sagen, und er selbst stellt fest: „There's a lot of cracks in many days.“

Worum geht es sonst? Um eine Blase, die er erst füttert, dann selbst ist. Um einen südlichen Teich und eine Libelle. Um Pferde. Um einen Hund im Wald, der ihn neidig macht. Um die alten Maya, in deren Beschwörung ein Messer aus Obsidian auftaucht. Ein Mordritual? Soll man erschrecken? Und liegt nicht immer ein leiser Schrecken in der Luft dieser kindlichen Fantasien?

In „Eyes on Eyes“ sinniert Avey Tare zu sanft stolperndem Rhythmus über „Augen, die aus den guten alten Tagen gekommen sind, die mich nun verlassen haben, als ob sie mich wie ein Kind gesehen hätten“. Sind's die Augen der Mutter? Der Schwester? Egal, auch hier verschwimmen Gegenwart und Vergangenheit, Schlaf und Wachen, Ich und Du. Wenn man diese Lieder oft genug hört, erschrickt man bei dem Gedanken, dass man sich daran gewöhnen könnte.

