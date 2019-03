The Comet Is Coming: So klingt der neue Jazz-Futurismus

Den derzeitigen Jazz-Boom in London hat niemand so richtig vorausgesehen. Ob in noblen Hotellounges oder grindigen Elektronikclubs, überall quiekt, fiepst und rumpelt es progressiv. Seit mehr als 20 Jahren bietet DJ Gilles Peterson Musikern, die Jazz mit aktuellen elektronischen Spielarten fusionieren, in seinen Sendungen auf BBC einen Raum. Aber erst jetzt ist diese Szene explodiert. Führend dabei ist der Saxofonist und Denker Shabaka Hutchings, der gleich drei Formationen braucht, um seinen kreativen Drang auszuleben. Mit Sons of Kemet praktiziert er eine Art Marching-Band-Punk-Jazz, mit Shabaka & The Ancestors pflegt er südafrikanische Folklore. Und mit dem Trio The Comet Is Coming entwirft er seine ganz eigene Marke von Futurismus im Jazz. Dessen zweites Album, „Trust in the Lifeforce of the Deep Mystery“, vibriert nur so von spirituellen Synthesizermotiven, nervösem Getrommel und ekstatischen Saxofonriffs. Es ist das bisherige Highlight dieser progressiven Formation. Es ist kein Zufall, dass es in Dalston, in Ostlondon, aufgenommen wurde. Dort sind das Vortex, das Café Oto und das Haggerston, drei wesentliche Clubs der neuen Wilden des Londoner Jazz.

The Comet is Coming, 2013 gegründet, sind ein inspirierter Haufen. Schlagzeuger Betamax liebt den Jazzrock der Jahre 1973 bis 1975. Er hat seinen Billy Cobham und Alphonse Mouzon genau studiert und weiß, wie man Powerhouse Drumming dezent mit Elektronik verbindet. Keyboarder Danaloguewerkt mit vier analogen Synthesizern der Firma Roland. King Shabaka, wie sich Hutchings im Booklet nennt, kommt dagegen mit einem Saxofon und einer Bassklarinette aus. Gemeinsam mischen sie hochfliegende Sounds, die an John und Alice Coltrane oder Sun Ra erinnern, mit brandaktuellem Elektronikgezischel.

Das Wichtigste aber ist die Arbeitsmethode, mit der sie die Beschränkungen des zeitgenössischen Jazz zu umgehen versuchen. Sie besteht aus zwei Schritten. Zunächst wird auf Teufel komm raus improvisiert, danach das Aufgenommene in einem langen Editionsprozess gefiltert, mit Effekten versehen und mit Cut-and-Paste Looping neu zusammengesetzt. Ganz so, wie es einst Miles-Davis-Produzent Teo Macero praktiziert hat. Diese Kombination von Free Jazz und Studiotüftelei zeitigt wahre Wunder. Etwa im Stück „Super Zodiac“, das beginnt wie eine Brian-Eno-Ambient-Platte, in die dann Led-Zeppelin-Trommeln und Stakkato-Saxofonriffs einfallen. An anderer Stelle glaubt man die Depeche Mode der späten Neunziger herauszuhören oder aktuelle Fusion von Prog-Rock und Jazz, wie sie etwa Led Bib machen.

Ein Highlight ist „Blood of the Past“, ein achtminütiger Rap von Kate Tempest, der sich gegen Einsamkeit und Saturiertheit der postmodernen Gesellschaft richtet. „Give me something I can nail myself to“, fleht Tempest in ein Soundgeflecht aus arabisch klingenden Saxofonlinien, ausgewilderten Prog-Rock-Synthesizer-Motiven und Grindcore-Metal-Riffs. Bricht eine neue Ära des Hoffens an? Tempest gibt eine Richtung vor. „There's nothing but progress to eat, and we are so fat and so hungry.“ Das ist das Paradoxon, das es zu überwinden gilt.

Live in Wien: 13.April, Grelle Forelle.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.03.2019)