Anderson Paak in Wien: Hip-Hop, der die Ränder der Zeit auflöst

Hip-Hop und R&B leiden heutzutage chronisch an Originalitätsmangel. Umso willkommener war 2016 Anderson Paaks zweites Album, „Malibu“: Seit 1993, als Gang-Starr-Rapper Guru sein Jazzmatazz-Projekt lancierte, hatte niemand mehr so herzhaft Hip-Hop in Jazz, Soul und Funk getunkt.

Im Wiener Gasometer trat der 33-Jährige am Mittwoch in vollem Ornat auf, also mit großer Band. Es begann mit Meeresrauschen und einer Damenstimme aus dem Off, die „I need you more than you ever know“ säuselte. Danach ging es mit „Who R U?“ gleich in die Vollen. „Lame niggas wanna pop shit“, klagte Paak zu einem trockenen Beat, der an James Browns „Funky Drummer“ erinnerte. Das eigene Konzept rollte er an diesem Abend in 22 Songs aus. Besonders bestechend waren die Passagen, in denen die Ästhetik des Siebzigerjahre-Jazz-Funk auferstand – und sich als adäquates Ausdrucksmittel für aktuelle Befindlichkeiten erwies. Butterweiche Space-Funk-Keyboard-Riffs, Vocodergesang à la Herbie Hancock und scharfe Statements von Jazztrompeter Maurice Brown prägten das Klangbild.

Zentral war aber Anderson Paaks eigentümliche Stimme, heiser und hell zugleich. Ob er rappte oder sang, es zeigte sich, dass er einen ziemlich elastischen Zugang zur Realität hat. Manche Erkenntnis war wohl einem Delirium abgetrotzt. Kein Wunder, da Paak doch einst auf einer Marihuanafarm gearbeitet hat.

Gangkultur? Fluide Milieus!

Jetzt, am letzten Abend seiner langen Tour, durchmaß er fast überirdisch entspannt die große Bühne. Sein Habit war mit roter Marvin-Gaye-Wollmütze, kurzer Hose und einem T-Shirt mit dem Logo einer Kreditkartenfirma recht konventionell. Heiter räsonnierte er über Phänomene wie Blasenbildung (Bubblin') und die Renaissance von Kassettenrecordern („Suede“). Grandios geriet das episch angelegte Groovemonster „Heart Don't Stand a Chance“. Anstelle von hermetischer Gangkultur favorisiert Anderson Paak fluide Milieus, überschreitet gern Grenzen. Etwa jene zwischen zeitgenössischer Coolness und Hippie-Weichheit à la Seventies. Statusrelevante Mode kann man sich bei ihm ersparen. Einzig feingetunte Ohren brauchte man. Etwa für den politischen Subtext in Liedern wie „King James“. „If they build a wall, let's jump the fence“: Schöne Ansage.

Am Ende prasselten die Hits. „Tints“, „Put Me Thru“, „Dang!“. Anderson Paaks auf Deutsch gebrabbelte Frage „Alles gut?“ war nur rhetorisch. Und eigentlich kokett. Sah er es doch vor sich: das von ihm ausgelöste, kollektive Glück.