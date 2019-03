The Cure sind endlich in der Rock and Roll Hall of Fame

Gut Ding braucht bisweilen wirklich viel Weile: Die legendäre englische Gothic-Rock-Band The Cure ist mehr als 40 Jahre nach ihrer Gründung endlich in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen worden. Die Auswahl für die "Klasse von 2019" war im Dezember verkündet worden, der formelle Festakt fand in der Nacht auf Samstag in New York statt.

Die Festrede für The Cure im Barclays Center im Bezirk Brooklyn wurde von dem US-Musiker und Komponisten Trent Reznor gehalten, der für sein 1988 gegründetes Industrialrockprojekt "Nine Inch Nails" bekannt ist und 2011 gemeinsam mit dem Briten Atticus Ross den Oscar für den Soundtrack zum Film "The Social Network" von David Fincher erhielt, dabei ging es um die Gründung von Facebook.

Reznor bzw. Nine Inch Nails sind bereits zwei Mal in der Vorauswahl für die Hall of Fame gewesen, schafften aber den Einzug nicht. Als man Reznor (53) im Vorjahr fragte, was er dazu denke, sagte er nur: "I don’t give a fuck." Man muss das wohl nicht übersetzen.

Trent Reznor, Begrüßungsredner für The Cure – Rock and Roll Hall of Fame

Reznor spielte in seiner Rede am Freitag darauf an und und erklärte, wieso er dennoch bereit gewesen sei, als Redner aufzutreten: Er habe sich eigentlich seit langem darüber geärgert, wieso manche Künstler noch nicht in der Hall aufgenommen worden seien. Dabei habe er unter anderem an The Cure gedacht. Dann aber sei vor kurzem ein Anruf der Foundation gekommen, den er niemals erwartet hätte. "Und well, jetzt sind wir also hier. Sagen wir's mal so: Ich war noch nie so glücklich, meine Worte von einst unter den Tisch zu kehren wie heute".

Reznor erzählte, wie er in einer langweiligen ländlichen Kleinstadt in Pennsylvania aufwuchs, als Jugendlicher Mitte der 80er nach Cleveland zog und dort seine "Taufe" in einer Welt der Alternative- und Underground-Musik erlebte. Eine der elementarsten Erlebnisse dabei sei gewesen, wie er zum ersten Mal The Cure hörte. "Das hat sofort etwas in mir berührt. Das erste Album von denen, das ich hörte, war ,Head on the Door', und so etwas hatte ich zuvor noch nie gehört. (...) Es war, als ob diese Musik genau für mich gemacht worden sei."

"Es war vor allem Robert Smiths Stimme"

"Vor allem war da Robert Smiths Stimme, mit ihrer gewaltigen Breite an Emotionen, von Hass über Trauer und Verzweiflung bis zu Schönheit, Zerbrechlichkeit und Freude", so Reznor, der befand, es sei vor allem The Cure gewesen, die den Soundtrack der 1980er bestimmt hätten. Hier ein Link zur Rede. "The Cure sind eine der einzigartigsten, brilliantesten und herzzerreissend genialsten Rockbands, die die Welt je gesehen hat."

The Cure - aktuelle Besetzung: Robert Smith, Simon Gallup (Bass), Roger O'Donnell (Keyboards), Jason Cooper (Drums), Reeves Gabrels (Gitarre) - gaben einige Stücke zum Besten, etwa "A Forest", "Lovesong" und "Boys Don’t Cry." In seiner kurzen Dankesrede sagte Smith, dass er sich als Redner eigentlich nicht wohlfühle, und dankte namentlich allen bisherigen Mitglieder der Band inklusive des jüngst verstorbenen Drummers Andy Anderson, der 1983/84 in der Band war, und den Fans. Hier ein Link zu einem Video.

The Cure um den heute nicht mehr ganz schlanken Sänger Robert Smith - er wird im April 60 ! - war 1976 unter dem Namen Malice an einer Schule in Crawley südlich von London (Grafschaft West Sussex) gegründet worden, von Smith (er stammt eigentlich aus Blackpool in Nordengland) und seinen Klassenkameraden Michael Dempsey (Bass), Lol Tolhurst (Schlagzeug) und Porl Thompson (Gitarre). Die Besetzung änderte sich über die Jahre mehrfach. 1977 nannte sich die Band in Easy Cure um, im Jahr darauf entfiel das "Easy" und The Cure unterschrieben beim gerade gegründeten Label Fiction Records.

Gleich die erste Single, "Killing an Arab", schlug schon wegen des verstörenden Titels einigermaßen ein - es ist allerdings kein Mordaufruf, sondern lehnt sich an den Roman "Der Fremde" von Albert Camus an, in dem der Hauptprotagonist an einem Strand in Algerien im Grunde in einer möglichen oder vermeintlichen Notwehrsituation einen Einheimischen erschießt und letztlich zum Tod verurteilt wird.

The Cure 1980 in New York, noch vor der Gruftie-Phase – Pinterest

Das Stück "10:15 Saturday Night" wurde 1979 von der Musikzeitschrift New Musical Express zur Single der Woche erhoben und machte den BBC-DJ John Peel auf die Band aufmerksam. In dem Jahr veröffentlichten The Cure ihr erstes Album "Three Imaginary Boys", stilistisch zwischen Punk und New Wave stehend. Das Magazin "Melody" schrieb darüber: "Damit beginnen die 80er."

Disintegration. Amen!

Mit den Alben "Seventeen Seconds" (1980), "Faith" (1981) und "Pornography" (1982) gab es einen radikalen Wechsel hin zum Düsteren, ja zu purer Depression, was auch innerhalb der Band zu Differenzen führte, sie stand gar kurz vor der Auflösung. Später hieß es, einige Mitglieder seien geradezu verängstigt gewesen, was für "extrem schräge Vorstellungen" Smith für eine Neuausrichtung hatte. Danach wurde die Musik wieder poppiger, teilweise barock und manchmal etwas süßlich, der Stil wechselte bis heute mehrfach, weist aber im Grunde immer eine bittersüße Prise im Gesamthörbild auf.

Die Platte "Disintegration" (1989) bildet jedenfalls nach Ansicht dieses Autors den zweiten und letzten Höhepunkt des Schaffens von The Cure (allerdings ohne Anspruch auf päpstliche Emotionsunfehlbarkeit). Wobei "Bloodflowers" (2000) auch noch anständig einfährt.

The Cure 1989 – Fiction/Pinterest

Bisher wurden 13 Alben veröffentlicht, wobei die Produktion in den 1990ern deutlich nachließ. Zuletzt wurde 2008, also vor immerhin elf Jahren, mit "4:13 Dream" ein, nun ja, passables Album präsentiert. Es wurde von den meisten Kritikern als mittelmäßig bewertet, "mit ein paar schönen Liedern", aber "zu halbgaren Melodien", insgesamt "formlos und farblos".

Ruhmeshalle in Cleveland, Ohio

Die Rock and Roll Hall of Fame ist ein architektonisch gewagtes Gebäude, das am Ufer des Lake Erie in Cleveland, US-Bundesstaat Ohio, steht. Hintergrund war eine Initiative der Musikindustrie Anfang der 1980er-Jahre, die 1983 zur Gründung einer Foundation (Stiftung) führte, die die bedeutendsten und einflussreichsten Musiker des Rock- und Popgenres küren und ehren sollte. Das geschah erstmals 1986 in New York, das zugehörige Museum in Cleveland wurde 1995 eröffnet.

Die Sieger werden in mehreren Kategorien ermittelt, indem die Stiftung jedes Jahr mehr als 1000 Musiker, Historiker, Vertreter der Musikwirtschaft und ausgewiesene Kenner der Popkultur befragt. Geehrt werden dürfen nur Künstler, deren erste Veröffentlichung vor mindestens 25 Jahren stattfand.

Neben The Cure wurden in die Klasse von 2019 unter anderem Def Leppard, Roxy Music und Radiohead aufgenommen - aber das sind ganz andere Geschichten. Die ersten Preisträger waren 1986 - teils schon posthum - Chuck Berry, James Brown, Ray Charles, Sam Cooke, Fats Domino, The Everly Brothers, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis, Little Richard und Elvis Presley. Weitere Geehrte sind unter anderem The Rolling Stones, Johnny Cash, Bob Marley, David Bowie, Queen, R.E.M, Tom Waits, Nirvana, Pearl Jam und die Sex Pistols. Oi!

