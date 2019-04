The Specials: Schöne Seufzer aus dem Irrenhaus

Eine treibende Bassline, ein knappes Keyboardriff, und schon geht's in medias res. „It's a brand new day with brand new people, one big world, just one people“ – so träumt der sichtbar gealterte Terry Hall singend von einer Welt frei von Rassismus. Das pragmatische Rezept hierfür: Liebe und Kinderkriegen. Der Song heißt „Black Skin Blue Eyed Boys“ und ist ursprünglich von den Equals. „People won't be black or white, the world will be half-breed“, heißt es darin. Damit führen die heutigen Specials die Agenda der Urformation weiter, die vor exakt vierzig Jahren ihre erste Single „Gangster“ veröffentlicht hat.

Jetzt liegt das nicht mehr erwartete dritte Specials-Album „Encore“ vor. Es wurde ein Prachtstück. Dynamisch und zu Herzen gehend. Überraschend erklomm es Platz eins der britischen Charts. Überraschend deshalb, weil Mastermind Jerry Dammers nicht mit von der Partie ist, jener Mann, der eine Vielzahl der frühen Hits komponiert hat. Aber das war er ja auch schon vor zehn Jahren nicht, als sich ehemalige Bandmitglieder wie Terry Hall, Neville Staple und Lynval Golding zusammenfanden, um das Erbe dieser einst so entschlossen gegen Rassimus agitierenden Ska-Band fortzusetzen.

Man verwaltete es gut, indem man Klassiker wie „Ghost Town“ und „Too Much Too Young“ einer neuen Generation vorstellte. Das stieß auf Begeisterung. Und so fassten die neu formierten Specials Mut, begannen zu komponieren und ihren Sound auf breitere Basis zu stellen. Neben Ska probiert man sich auch in Space-Age-Dub und funky Disco. Das neue Liedgut besteht aus Coverversionen, Spoken-Word-Tracks und vier wirklich neuen Songs.

Eine Überraschung ist die sensible Neufassung von „The Lunatics (Have Taken Over the Asylum)“, das Terry Hall nach seinem Weggang von den Specials mit Fun Boy Three veröffentlicht hat. Die grimmige Zeile „I see a clinic full of cynics who want to twist the people's wrists“ gilt heute mehr denn je. Dieser schöne Seufzer, der damals auf Politiker wie Reagan und Thatcher abzielte, ist nun gegen Trump und May gerichtet. Mit der politischen Klasse rechnet auch „Vote for Me“ ab: „You sit and wait for us to elect you, but all we'll do is reject you, your politics bore us to tears.“ Das herrlich blubbernde „B.L.M.“ schildert das unverhohlen rassistische Großbritannien der Fünfzigerjahre. In schönstem Jamaika-Akzent räsoniert Lynval Golding über die damals in vielen Vorgärten aufgestellten „No dogs, no Irish, no blacks“-Schilder. Das Lied endet in der Übernahme des aktuellen afroamerikanischen Slogans „Black Lives Matter“.

Gegenversion zum Machomanifest

Auch um feministische Belange kümmert sich die Altbubenbande. Prince Busters altes Machomanifest „Ten Commandments of Man“, mit Zeilen wie „Remember to kiss and caress me, honor and obey me, in every whim and fancy“, konterkariert die Band, indem sie die Feministin Saffiyah Khan einlud, eine zündende Gegenversion zu verfassen. Zu Reggae-Grooves rollt Khan ihre Kampfrhetorik aus: „You may call me a femi-nazi, a femoid and see if I give a stinking shit.“ Ein anderes Problemfeld berührt Terry Halls autobiografisches „The Life And Times (of a Man Called Depression)“. Es ist dies ein Monolog zum Thema psychische Erkrankungen. Lang hat man schon keine so schwergewichtigen Texte zu leichtfüßiger Musik gehört. Karibische Rhythmen, sanft perlendes Klavier und scharfe Gitarrenlicks locken beständig auf die Tanzfläche. Wer tanzt, hat ein reines Gewissen. Das wusste einst auch der junge George Michael in „Careless Whisper“: „Guilty feet have got no rhythm.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.04.2019)