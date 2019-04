Soap&Skin im Konzerthaus: Bittersegen für die Ohren

Von der Melancholie war diese Musik genauso weit entfernt wie vom Frohsinn. Melancholie impliziert eine gewisse masochistische Freude am Leiden an der Welt. Das, was Anja Plaschg unter dem Signet Soap&Skin praktiziert, hatte bis zum Erscheinen ihres aktuellen Albums „From Gas To Solid“ ganz klar mit Depression zu tun. Aber das neue Album war ein Aufbruch Richtung Morgenröte. Umrahmt von acht Musikern, darunter Streicher, Bläser und ein Vibraphonist, der auch allerlei elektronische Kästchen bediente, begann Plaschg recht verhalten mit „This Day“. Mit Grabesstimme löckte sie wider den göttlichen Stachel: „What is in creation? If a god has left us to stay? Show me revelation or a thing that´s not in the play.”

Ein Soap&Skin-Konzert hat verlässlich sakrale Grundstimmung. Lebensphilsophische Fragen werden aufgeworfen, mit Lärmpartikeln ornamentiert und in der Regel in elegischen Melodien aufgelöst. „Danke, dass ihr alle da seid“, murmelte Plaschg und verschwand bald hinter ihrem Flügel. Die beiden Bläser Martin Eberle und Martin Ptak umschlichen Plaschgs düstere Intonation. Dieser Gesang wirkt wie Bittersegen, ein auf Alkoholbasis hergestellter Kräuterbitter, der die Geschmacksknospen auf der Zunge neu justiert und sie für schwache Reize sensibilisiert. Ähnliches passiert mit dem Gehörsinn, wenn man sich auf die grandiose Ödnis dieser Musik einlässt.

Bei „Creep“ brillierte Eberle mit einem gleißenden und doch sehr uneitlen Trompetensolo. Plaschg hing sich eine Gitarre um, tanzte mit ihr und stürzte sich ansatzlos in ein klangliches Furioso. Mit diesem heroischen Zug ins Ungeheure war sie jetzt ganz bei sich. Bei „Foot Chamber“ tändelte sie mit dem Fall, später nahm sie das Thema nochmals auf und trümmerte „Falling“ mit großem Gestus ins Manual der Balkonorgel.

– APA/GEORG HOCHMUTH

Mit heiligem Ernst löste sie mit den Mitteln des Terrorpop eine Art Ostersonntagseuphorie aus. Später bei „Cynthia“ bezirzte die Gesangsverdoppelung durch Schwester Evelyn Plaschg, die zeitweilig Flöte spielte. Dann die erste Coverversion. „Voyage Voyage“, einst eine bewundernswert kitschige Franzosendisconummer, verwandelte sich in existenzialistische Kammermusik. Den Effekt genießend ließ Plaschg ihre Stimme immer wieder kippen. Unmerklich kam mehr Vitalität in ihren Vortrag.

Eine letzte Hürde war noch zu nehmen, nämlich „Vater“, das erhabene Klagelied. Bei der berühmten Zeile „Ich trink auf dich dutzende Flaschen Wein und will doch viel lieber eine Made sein.“ war es mucksmäuschenstill im Auditorium. Nach Verhallen der letzten Noten huschte Plaschg zu ihrer erhöht stehenden Schwester, umarmte sie. Schwesternsolidarität im Schmerz. Ab sofort schlichen sich mehr und mehr Rhythmen ein. Robert Johnsons Bluesklassiker „Me And The Devil“ und Omar Souleymans „Mawal Jamal” brachten Leben ins ehrwürdige Haus. Jetzt sang Plaschg an der Rampe, bewegte sich beinah sinnlich dazu. Louis Armstrongs „Wonderful World“ klang im Vergleich zum Original düster, war aber für Plaschgs Verhältnisse geradezu euphorisch. Und „Pale Blue Eyes“ hatte man nie inniger interpretiert gehört. Am Ende genoss Plaschg die Standing Ovations. Sie fühlt sich wohler in ihrer Haut als noch vor einigen Jahren. Die Musen sind gut zu ihr.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.04.2019)