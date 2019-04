"Ich schneidere Lieder maß"

Immer, wenn ich etwas nicht richtig zusammenbringe, denke ich mir, hoffentlich schaffe ich es am Ende, denn ich möchte unbedingt in dieser Szene bleiben.“ Als sie diese Worte in ihr Tagebuch schrieb, war sie 13 Jahre alt und für eine kleine Rolle im Musik- und Tanzfilm „Hairspray“ auserkoren. Sie spielte Little Inez, eine begnadete Tänzerin. Um sie herum wackelten und grimassierten Kaliber wie John Travolta, Michelle Pfeiffer und Christopher Walken. Damals schrieb sie sich noch Taylor Parks und war gerade mit ihrer Familie aus dem texanischen Kaff Mesquite nach Los Angeles gekommen. Heute nennt sie sich Tayla Parx, ist 25 Jahre alt und schon eine millionenschwere Showbiz-Veteranin, ohne bislang ein eigenes Album veröffentlicht zu haben.

Doch das passiert jetzt. Als Koautorin zahlreicher Welthits von Ariana Grande, Christina Aguilera und Jennifer Lopez – um nur einige zu nennen – hat sie sich ganz an die Spitze herangetastet. Jetzt legt sie mit „We Need to Talk“ ihr Debüt vor und sitzt mit blauen Haaren in der Garderobe im Wiener Gasometer. Sie ist auf Tour mit dem beliebten Rapper Anderson Paak, für den sie den Hit „Tints“ komponiert hat.



L.A. spornte sie an. „Meine Eltern haben ihr früheres Leben für mich aufgegeben“, sagt sie. „Sie dachten, dass ich mit meinen Talenten nur in Los Angeles eine Chance haben werde. Und sie hatten recht.“ Einblick in ihre ersten Jahre in L.A. bot im Vorjahr der Song „High Hopes“, den sie vor drei Jahren geschrieben und dann in der Schublade verschwinden ließ. Die Band Panic At The Disco griff ihn auf, veränderte ihn groovemäßig und kam damit auf Platz vier der US-Billboard-Charts. „Didn't have a dime but I always had a vision, didn't know, but I always had a feeling I was gonna be that one in a million“, heißt es da. Die Konkurrenz in einer Stadt, in der sich jede Kellnerin als unentdeckte Schauspielerin, jeder Chauffeur als geheimer Rapper wähnt, hat Tayla Parx stets angespornt. „Ich liebe den Wettbewerb. So betrachtet war L.A. für mich das ideale Soziotop.“

Die junge Frau trägt nicht nur Brille, sie hat tatsächlich Intellekt. Allein dadurch hebt sie sich von Heerscharen der in die amerikanischen Charts drängenden R&B-Sängerinnen ihrer Generation ab. Dazu kommt ihre künstlerische Begabung, die sie derzeit zur bei Stars beliebtesten Koautorin von R&B-Songs macht. Das Spektrum reicht da von Neo-Funk-Lady Janelle Monae bis zur Ariana Grande. Macht sich Tayla Parx eigentlich Gedanken, warum sie unter den erfahreneren Kolleginnen so gefragt ist? „Ich denke, die sind neugierig auf meine Arbeit, weil bekannt ist, dass ich auf die Bedürfnisse meiner Auftraggeberinnen eingehe. Es geht den Leuten schon um Erfolg, aber auch darum, dass ihre Lieder etwas für sie bedeuten. Ich schneidere ihnen Lieder maß. Manchmal wissen sie gar nicht, was sie eigentlich brauchen.“

Parx weiß es. Für Ariana Grande hatte sie mit „7 Rings“ und „Thank U, Next“ zwei internationale Nummer-eins-Hits parat. Solche Höhenflüge schürten die Erwartungen an ihr eigenes Debütalbum. Machte es einen Unterschied, für sich zu komponieren? „Auf jeden Fall. Ich verspürte mehr Freiheit. Das machte mich ein wenig unsicher, eigentlich fühle ich mich in Grenzen sehr wohl. Wenn man für andere schreibt, geht man auf deren Bedürfnisse und Persönlichkeit ein. Das ist eine selbstlose Sache. Wenn man Lieder für sich selbst komponiert, lernt man sich von ganz neuen Seiten kennen, und das ist nicht immer angenehm. Im besten Fall hat der kreative Prozess etwas von Selbsttherapie.“

Parx kam tatsächlich zu Selbsterkenntnissen. Sie, die sich immer als burschikoses Mädchen, als Tomboy, verstand, entdeckte neue Seiten an sich. „Beim Song ,Slow Dancing‘ werde ich zu einer ganz anderen Art Mädchen, als ich mir je vorstellen konnte. Plötzlich kann ich mit Make-up etwas anfangen. Und mit der Farbe Pink. Wenn das nicht erschreckend ist.“ Ein hübsches Interludium auf „We Need to Talk“ nennt sich „Tomboys Have Feelings Too“. „Früher hab ich mich als Tomboy definiert, mir immer überlegt, was man innerhalb dieser Rolle machen kann und was nicht zulässig ist. Jetzt habe ich entdeckt, dass man auch als Wildfang Gefühle haben kann.“



Sehr autobiografisch. Um doch etwas zu abstrahieren, hat Tayla Parx sich für ihr Album einen fiktiven Handlungsverlauf ausgedacht, der ein wenig davon ablenken soll, dass sie derzeit für sich selbst ausschließlich autobiografische Songs schreibt. „Das kann anders werden, jetzt aber ist es einfach so. Wie schon bei meinem Mixtape ,Tayla Made‘ gibt es eine Art übergeordnete Handlungsebene. In den fünfzehn Songs kann mein Publikum erkennen, dass ich viel darüber nachgedacht habe, was Liebe und was eine wertvolle Beziehung sein kann.“

Verglichen mit der Musik des neuen Superstars Billie Eilish ist die Soundästhetik von Tayla Parx eher konventionell. Gerade deshalb schätzt Parx Billie Eilish. „Sie ist unglaublich talentiert und erweitert unsere Vorstellungen davon, was Popmusik sein kann.“

Das recht kommerziell orientierte Genre R&B ist in den letzten zehn Jahren zunehmend formelhaft geworden. Dieselben zehn Produzenten arbeiten praktisch für sämtliche führenden Stars. Die Folge ist ein Einheitsbrei. Was ist für Tayla Parx die Essenz eines guten Liedes? „Authentizität. Davon abgesehen muss man verstehen, wie Melodien funktionieren. Nur dann kann man seine Hörer bewusst zum Lächeln oder zum Weinen bringen. Auch Details, etwa die Aussprache eines bestimmten Wortes, können für den Gesamterfolg entscheidend sein.“

Dass sie ihr Album auf Warner Music herausbringt, einem Label, das wie kein anderes auf Singles setzt und das Album für tot erklärt, ist eine Ironie. Tayla Parx schwört auf die große Form. „Das mit den Singles ist mir zu kurzlebig. Das Album ist das richtige Format für Künstlerinnen. Es schafft Bindung zwischen Fans und Künstler. Die Aufmerksamkeit deiner Fans für eine Stunde zu bekommen ist eine Herausforderung. Allerdings eine sehr schöne.“ Ihre Schauspielkarriere läuft parallel weiter. „Zwischen diesen Welten zu wechseln gibt mir unglaublich viel. Das will ich bis zum Ende meiner Tage machen.“ ?

STECKBRIEF 1993 als Taylor Monet Parks in Mesquite, Texas, geboren. 2007 spielte sie eine Gastrolle in „Hairspray“, einem Tanz- und Musikfilm mit John Travolta, Queen Latifah u. a. Später übernimmt sie Rollen in TV-Serien wie „Gilmore Girls“ und „True Jackson“ 2015 begann sie ihre Musikkarriere mit der Single „Do Not Answer“. Sie komponierte für andere Künstler – etwa Ariana Grande, Jason Derulo, Rihanna, Christina Aguilera, Meghan Trainor, Janelle Monae und Jennifer Lopez.



2016 erschien ihr Mixtape „Tayla Made“. 2018 war sie Koautorin von Ariana Grandes weltweiten Nummer-eins-Hits „Thank U, Next“ und „7 Rings“. 2019 veröffentlicht sie ihr Debütalbum „We Need to Talk“ (Warner Music).



("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.04.2019)