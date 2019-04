Girl-Group Blackpink bricht Rekorde

Die südkoreanische Girl-Group Blackpink hat gleich mehrere YouTube-Rekorde gebrochen. Ihr neues Video "Kill This Love" verbuchte in den ersten 24 Stunden 56,7 Millionen Abrufe, wie die Plattform mitteilte. Damit stießen sie Popsternchen Ariana Grande vom Thron, die mit "thank u, next" Ende 2018 auf 55,4 Millionen Views am ersten Tag gekommen war.

Der Clip der vier jungen Frauen, der letzte Woche veröffentlicht wurde, knackte in weniger als drei Tagen die 100 Millionen Marke - laut YouTube ebenfalls ein Rekord. Zudem soll das Video mit mehr als 979.000 gleichzeitigen Besuchern die größte YouTube-Premiere aller Zeiten gefeiert haben.

Pop-Musik aus Südkorea feiert seit Jahren Erfolge. Die Boyband BTS knackte im vergangenen August den 24-Stunden-Rekord, als das Video zur neuen Single "Idol" am ersten Tag 45 Millionen Mal abgerufen wurde. Einige Monate später wurden die sieben Burschen dann von Ariana Grande überholt.

Und der Rapper Psy schrieb 2012 Netzgeschichte. Damals knackte sein Musikclip "Gangnam Style" als erstes YouTube-Video überhaupt die Marke von einer Milliarde Abrufen.

