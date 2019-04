Die britische Jazz-Apokalypse

Der schöne, warme Sound in der Grellen Forelle macht die niedrige Bühne fast vergessen. So einen edlen Klang braucht es auch, wenn das britische Trio The Comet Is Coming die Apokalypse umtanzt. Seit Sun Ra hat sich niemand mehr derart intensiv mit kosmischen und endzeitlichen Themen auseinandergesetzt. Wie er konstruiert The Comet Is Coming die Musik aus nostalgischen wie futuristischen Elementen. Die Stücktitel sprechen für sich. „Cosmic Dust“, „Slam Dunk In A Black Hole“ oder „Star Exploding In Slow Motion“.

Keyboarder Danalogue übernahm die Ansagen. Genussvoll wiederholte er mehrmals den Titel ihres aktuellen, bahnbrechenden Albums „Trust In The Lifeforce Of The Deep Mystery“ und stürzte sich danach ins verspielte „Unity“, eines der wenigen sanften Stücke ihres Repertoires. Die Labilität heutigen Lebens wurde durch rasche Wechsel zwischen düsteren und strahlenden Seelenlagen illustriert. Die abenteuerliche Kombination aus flamboyanten Jazzsaxofonlinien und wüsten Rhythmen aus elektronischen Genres wie Grime, House und Techno fesselte von der ersten Sekunde an. Das Pochen der Maschinen erinnerte daran, dass wir Menschen zugleich in und außerhalb der Natur stehen, was Ekstasen, aber auch nicht wenig Elend verursacht.

The Comet Is Coming deuteten die Apokalypse allerdings als neuen Anfang. So hieß eines ihrer Stücke „Because The End Is Really The Beginning“. Es erinnert an ein Wort von Novalis, dass „Philosophie eigentlich Heimweh, ein Trieb, überall zu Hause zu sein“ ist. Das temporäre Zuhause in diesen komplexen Sounds verlor man dann so rüde wie plötzlich. Mitarbeiter des Lokals verwiesen Besucher wie Musiker im Kasernenhofton des Lokals. Eine „Sex Positive Party“ sollte beginnen. Was ist das für eine Welt, in der nicht einmal für die Apokalypse Zeit ist?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.04.2019)