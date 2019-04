Das wohl ruhigste Stehkonzert aller Zeiten

Mit genialen Alben wie „Nixon“ und „Is A Woman“ hätte sich Lambchop-Mastermind Kurt Wagner längst in ein gepolstertes Leben als Held des alternativen Country zurückziehen und sein restliches Leben mit winzigen Variationen seiner goldenen Liedformel zubringen können. Doch er ist ein Abenteurer. Und so hat er vor einigen Jahren damit begonnen, mit elektronischer Stimmverfremdung zu experimentieren. Das hat ihn ein paar Fans gekostet, ihm aber unterm Strich mehr Hörer zugetragen.

Dass die nicht die Allerjüngsten sein müssen, zeigte sich bei der gut besuchten Karfreitagsperformance im WUK. Mit auf der Bühne – seit Jahren wechselt die Besetzung des Ensembles ständig – waren Elektroniker Matthew McCaughan, den man von Bon Iver kennt, der Pedal Steel Gitarrist Paul Niehaus und der unverwüstliche Pianist Tony Crow.

Als Opener erkor man „The Air Is Heavy And I Should Be Listening To You”, ein überaus stilles, aber doch seltsam dramatisches Lied, in dem Wagner über einen Ehestreit beim Putzen reflektiert. „Deliverance, deliverance“, also „Befreiung, Befreiung“ wisperte Wagner in der Rolle eines Antihelden. Die Konsonanten schienen zu stolpern: „Let's count the days I can't remember“ hieß es da. Was für ein niederschmetternder Vorschlag für Langdienende in einer Beziehung! Empathisch, aber doch auch im Gestus eines Insektenforschers, deutete Wagner das Ungemach an, kontrastierte es mit lieblichen Szenen. „The air is filled with lemon-scented displeasure, they were playing the streets of Bakersfield.” Da imaginierte man den fröhlichen Lärm spielender Kinder im Hintergrund dieses erbitterten Streits. Dazu wurden Zeitlupenbeats und herrlich schläfrige Keyboardsounds gereicht.

Nüchtern betrachtet war es ein Konzert voller Schlussnummern. Am liebsten hätte man diese meditative Performance im Liegen gehört. Es war aber ein profanes Stehkonzert. Nur selten kam so etwas wie Groove auf. Der war dann, etwa im wunderherrlichen „The Hustle Unlimited“, betont intellektualisiert. Wippen ja, aber auf keinen Fall tanzen, schien die Devise zu lauten. Was sich für Lambchop-Novizen wohl wie die pure Ereignislosigkeit anhört, war in Wirklichkeit ein subtiles Spiel mit den Dynamiken. Wagners minimale Gitarrenriffs insistierten auf der elementaren Grundspannung der Bluesharmonik, die die anderen liebevoll umspielten. Somit war gleichzeitig für Reduktion und Opulenz gesorgt. Ein Paradoxon, das neben Wagners introvertierter Singstimme die Magie dieser Band ausmacht.



Grandios stilles Album. Selten wurde auf älteres Liedgut zurückgegriffen. Die brummelnde Entfremdungshymne „Beers Before The Barbican“ war so eines. Ansonsten konzentrierte sich Wagner auf die Songs des aktuellen, grandios stillen Albums „This (is what I wanted to tell you)”, ein neuer Höhepunkt seiner Kunst. Was für ein Segen, in einer Welt voller Geplapper.

