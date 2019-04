„If you surrender to the air, you can ride it.“ So lautet das poetische Motto, das diesem kampfeslustigen Konzertfilm vorangeht. Es stammt von der afromerikanischen Schriftstellerin und Literaturnobelpreisträgerin Toni Morrison. Eine hübsche Umschreibung dafür, Unmögliches zu vollbringen – und eine passende Devise für die heute 37-jährige R&B-Sängerin Beyoncé Knowles-Carter aus Houston, Texas.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.04.2019)