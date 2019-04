Dieser Post-Punk mag auch Pink Floyd!

Diese alten Punk-Helden schaffen es immer wieder, einen zu verblüffen: Natürlich wussten wir schon lange, dass die Zäsur zwischen Hippie– und Punk-Ära nicht so scharf war, wie man 1977 gern glauben wollte. Und dass Robert Wolf, Chef von Chuzpe, der ersten Punkband Wiens (und später einer der besten Post-Punk-Bands), nichts gegen psychedelische Musik (am besten aus Krautistan) hat, war kein Geheimnis. Aber dass er auch praktizierender Pink-Floyd-Fan ist, das überrascht doch. Sein neues Soloalbum heißt nicht nur einschlägig „A Saucerful of Anti-Matter“, der Titeltrack klingt auch nach Pink Floyd, und zwar eher nach „Interstellar Overdrive“ als nach „A Saucerful of Secrets“, ziemlich galaktisch jedenfalls und sogar mit einem vorbildlich desorientierten Gitarrensolo.

Auch zu einer anderen Vorliebe steht Robert Wolf explizit: „The Rule of Zawinul“ heißt ein Stück, das mit einem Schmäh Joe Zawinuls beginnt und auch in Sound (E-Piano!) und Melodik an den großen Wiener Jazzer erinnert.

Weiters begegnen wir lieblichen „Cyborg Girls“, die aus dem alten neuen Düsseldorf stammen könnten, wir tanzen zumindest im Geiste den „Bionic Reconstruction Shuffle“ und hören zu einem Rhythmus, der auch Donna Summer gefallen hätte, die frohe Botschaft: „I Love Your Data, Babe“. Am ehesten an die Chuzpe der „1000 Takte Tanz“-Phase erinnert „Der Auslaufmodell“ (sic!), ein Schlussstück, das immer weitergehen könnte, wenn es nicht in einem irren Lachen mündete. Man sieht sich auf der dunklen Seite des Mondes, oder? (tk)

