Dieser Jazz ist im Weltall daheim

Das Gewicht der Zeit drückt auf die Saxofonlegenden des Jazz. Der 88-jährige Sonny Rollins spielt nicht mehr, der 78-jährige Pharoah Sanders geht recht schlecht, der 85-jährige Wayne Shorter sitzt im Rollstuhl. Nur Marshall Allen, der Älteste von ihnen (er wird in vier Wochen 95), ist erstaunlich fit. Mühelos bewältigte er mehrmals die vielen Stufen, die bei einem Gastspiel im Porgy & Bess unabdingbar sind. Fokussiert stellte er sich noch kurz vor Konzertbeginn im Kreis von Tontechnikern den Problemen, die sein berühmtes elektronisches Instrument, das EVI, machte. Am Ende musste er darauf verzichten, ließ stattdessen ein Casio-Kinderinstrument fiepsen.

Ist das sagenumwobene Moon Stew, ein Eintopf, den sein langjähriger Bandleader Hermann Blunt vulgo Sun Ra zu kochen gepflegt hat, für seine Fitness verantwortlich? „Kann schon sein“, brummelte Allen im Gespräch mit der „Presse“, „es sind ja nur gesunde Dinge drin. Allerdings, wenn ich es mir selbst zubereite, schmeckt es nie so gut wie das von Sun Ra.“ Mag sein, dass Allen geheime Zutaten des Eintopfs nicht kennt, die Ingredienzen von Sun Ras Musik kennt er bestens. 1958 stieß er zum Sun Ra Arkestra (gebildet aus „orchestra“ und „ark“, Arche), das früh alle Vorstellungen von Jazz sprengte. „I'm not a human, I've never been part of the planet“, pflegte der Chef zu sagen: Er gehöre der „angel race“ an, einer Ethnie ohne Farbe. So projizierte Sun Ra seine Visionen in die „outer blackness“, ins Weltall. Körperlich befand er sich im Ghetto von Chicago, geistig pendelte er zwischen dem alten Ägypten und dem Saturn der Zukunft, musikalisch mischte er Doo Wop, Traditionals und Gospel mit Free Jazz. Ab den späten Sechzigerjahren kamen elektronische Sounds hinzu. Robert Moog lieh ihm den Prototyp eines Synthesizers, den „Model B Min Moog“. Er wurde zu seinem Lieblingsinstrument.

„Space Is the Place“

1993 verließ Sun Ra die Erde, angeblich in Richtung Saturn. Seither leitet Marshall Allen das Arkestra, das stets durch neue abenteuerliche Kostüme besticht, diesmal durch priesterliche Kopfbedeckungen und glitzernde Velourscapes. Der klangliche Schwerpunkt hat sich nach Sun Ras Tod von Piano und Synthesizer hin zur Saxofonsektion verlagert, und es wird auch mehr gesungen. Tara Middleton ist neben Allen die zentrale Akteurin, ihre Tanzbewegungen sind respekteinflößend. Als sie im zweiten Stück mit gutturaler Stimme die Sonne anbetete, war man bereits voll in ihrem Sog.

Stoßweise lagen abgegriffene Notenblätter unter Allens Sessel. Zeitweilig legte er ein paar davon auf den Notenständer, nur um sie dann nie anzusehen. Das Arkestra kennt seine Melodien, umspielt sie aber lieber, als sie straight zu vollziehen. Bei Standards hört sich das auf charmante Art verhatscht an, ungefähr so, wie beim Altausseer Kirtag „Hey Jude“ gespielt wird. Die eigenen Stücke wie „Space Is the Place“ klangen aber rattenscharf. Ein stilleres Highlight: das faul groovende „Stranger Than Paradise“, ein sogenanntes Spaceship Lullaby: Middleton sang zum Dahinschmelzen, Allen und Saxofonkollege Knoel Scott kontrastierten das mit wüsten Einlagen. „Hocus Pocus“ franste wild aus, „Angels And Demons at Play“ oszillierte zwischen Elegie und Wut: Hier blies Allen so wild ins Saxofon, dass seine Ohrläppchen wackelten. Wie eine Kongregation heiliger Narren verlor sich das Ensemble ins Ekstatische. Die zweieinhalbstündige Performance endete in einem A-cappella-Gebet. Sun Ra blickte wohl glücklich vom Saturn herab.

Hinweis: Derzeit wird für eine Filmdoku des Sun Ra Arkestra unter der Leitung Marshall Allens gesammelt; „Wizard of the Sun“ wird sie heißen. Infos: www.uncool.ch

