Sprechende Löwen, Hunde und Vögel

Die emsige Generalversammlung der Vereinten Nationen hat mittlerweile schon fast jeden Tag des Jahres mit einem Motto bedacht. Den Jazz quetschte sie zwischen den Welttag des Buches und den Internationalen Tag des Lichts. Das ORF-Kulturradio nahm die Möglichkeit erhöhter Aufmerksamkeit für eine Nischenkultur wahr und zelebrierte in diesem Sog seinen dritten Ö1-Jazztag.

Dieser gipfelte in einer Soiree im Wiener Porgy & Bess. Zunächst betrat das Grazer Trio Bird against Hurricanes die Bühne. Gitarrist Alex Pinter, Pianistin Viola Hammer und Akkordeonist Christian Bakanic wechselten kunstvoll zwischen meditativen und verspielten Momenten. „Fluegge“ nennt sich ihr an diesem Abend vorgestelltes Debütalbum, das dem Titel gemäß die Magie des Aufbruchs gefeiert hat. Der völlige Verzicht auf Rhythmusinstrumente macht den Sound sehr speziell. Zudem ist der Einsatz eines Akkordeons im Kontext improvisierter Musik immer noch recht rar. Einzig Art Van Damme, Gus Viseur, Kimmo Pohjonen und Richard Galliano fallen einem in diesem Kontext ein. Pianistin Viola Hammer beeindruckte durch Ruhe und pointierte Klänge, Gitarrist Pinter durch sein Ukulelespiel. Inspiriert von der schwerelosen Simplizität des zitierten Vorbilds Anouar Brahem, schwebte die Musik von Birds against Hurricanes elegant ans Ohr. „Chuken Hachiko“, Ode an die Treue des Hundes, sowie das „Ukulele Lullaby“ gingen besonders ans Herz.

Über Friedrich Gulda nach Wien

Danach folgte die intime Zwiesprache zweier Brüder. Der fast 90-jährige Klarinettist Rolf Kühn und der 15 Jahre jüngere Pianist Joachim Kühn begegneten einander höchst wertschätzend. Was sie, die in ihren langen Karrieren sehr unterschiedliche Routen durch die Musik genommen haben, verbindet, ist unstillbare Neugier. Sie begannen mit „Lion's Speech“ von ihrem 2012 veröffentlichten, gemeinsamen Meisterwerk „Lifeline“. Pianist Kühn sah, wenn er sich nicht gerade in wilden Passagen verlor, immer wieder versonnen lächelnd zu seinem älteren Bruder hinüber. Rolf holte Joachim ja 1966 in den Westen. Kurioserweise über einen von Friedrich Gulda initiierten Jazzwettbewerb in Wien. Gemeinsam hier zu spielen war wohl etwas Besonderes für die beiden. So errichteten sie kühne Spannungsbögen, flirteten in einem Standard wie „Body And Soul“ ebenso haltlos mit dem Herben wie dem Süßen. „Es ist toll, wie ihr geduldig zuhört. Wir kommen wieder“, versprach Rolf Kühn gerührt. (sam)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.05.2019)