„Klischees auf den Kopf stellen“

Als Tochter des berühmten Literatenpaars Siri Hustvedt und Paul Auster aufzuwachsen, war das eher Fluch oder Segen?



Sophie Auster: Die immergleiche Frage . . . Es war weniger glamourös, als man sich das in Europa vorstellt. In den USA lesen die Leute leider viel zu wenig. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Es ist ermutigend, Eltern zu haben, die wissen, welche Kämpfe man als Künstler fechten muss, bis man anerkannt ist.



Was ist Europa für Sie, die Sie praktisch Ihr ganzes Leben in New York City zugebracht haben?

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.05.2019)

Jetzt zum Kultur-Newsletter anmelden Der tägliche Überblick für Kulturinteressierte: Rezensionen, Hintergründe und Neuigkeiten aus Kunst, Musik, Theater, Film, Literatur und Medien. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft