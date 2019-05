Warum Taylor Swift bei Beyonce nicht klauen sollte

Der Aufritt der Sängerin Taylor Swift bei der Verleihung der Billboard Music Awards in der Nacht auf Donnerstag sorgt für Kritik. Die 29-jährige eröffnete die Musikpreisverleihung gemeinsam mit Brendon Urie von Panic! at the Disco und sang die neue Single "ME!". Die Marschkapelle, die Drums, das Kostüm, das Licht: Swifts Performance erinnerte stark an die Show von Beyonce beim Coachella-Festival 2018, die vor Kurzem unter dem Titel „Homecoming“ als Konzertfilm auf Netflix herauskam. In sozialen Medien gab es sogleich Kritik an Swift unter dem Hashtag #Mayochella – eine Anspielung auf den Beyonce-Hashtag #Beychella und Swifts „mayonnaisefarbene“ Haut.

Das trifft den Kern der Kontoverse, bei der es mehr geht als bloß um eine Show, schreibt der „Guardian“. Denn Beyonce war nicht nur die erste Afroamerikanerin, die Headliner beim prestigeträchtigen Coachella-Festival war, sie nutzte ihren Auftritt auch für ein politisches Statement: Das Konzert und dessen Dokumentation sind Manifest der Selbstermächtigung der Afroamerikaner, insbesondere der weiblichen. Die Sängerin zitiert darin schwarze Bürgerrechtler, beschwört Black Power und Black Culture. „Homecoming“ wurde von Zuschauern und Kritikern bejubelt.

Historische Leistung ignoriert

Dass nun eine weiße Künstlerin diese ausgeklügelte Show, dem ein stahlhartes Regime aus Training und Studium der afroamerikanischen Geschichte vorausging, klaut, unterminiert Boynces Botschaft: Erneut wird die Leistung einer Afroamerikanerin von anderen genutzt, ohne dass diese dabei – durch ein Zitat oder einen Verweis – Anerkennung erfährt.

Bei der Kontroverse gehe es um mehr als um zwei Künstlerinnen, schreibt der „Guardian“. Die Debatte betone, dass historische Leistungen schwarzer Frauen ignoriert würden – und das passiere über alle Lebensbereiche hinweg. Darum solle man die Kritik an Swift nicht als lächerlich abtun, sondern ernst nehmen.

>> „Presse"-Kritik zu „Homecoming": Beyoncés Manifest für schwarze Frauen

>> Bericht im „Guardian"

Beispiele aus der #Mayochella-Debatte:

(her)