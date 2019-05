Gabalier wirft SPÖ "Faschismus in reinster Form" vor

Der prominente österreichische Musiker Andreas Gabalier spricht in einer Videobotschaft auf Facebook die SPÖ Steiermark an - und nimmt bewusst besonders heftige Worte in den Mund: Was vorgefallen sei, „das ist nicht nur traurig, es nicht nur ein Skandal, eigentlich ist es Zensur und Faschismus in seiner reinsten Form.“ Was war geschehen? Am 1. Mai fand am Grazer Hauptplatz die traditionelle Maifeier der SPÖ-Steiermark statt. Die steirische Coverband „4you" wurde dafür engagiert. Und dann gibt es zwei Versionen der Geschichte.

So ärgerte sich Bandmitglied Johann Reisinger auf Facebook, dass eine SPÖ-Vertreterin auf die Bühne gestürmt sei, als man „Hulapalu“ von Andreas Gabalier gespielt habe. Sie habe ein Musikverbot für den Künstler gefordert: „Wenn jeder SPÖ-Politiker bei seiner Ansprache von Toleranz spricht und dreißig Minuten später einen großen Künstler beschimpft und somit viele Menschen in Österreich beleidigt, dann ist doch jede Ansprache nur warme Luft“, meint Reisinger.

Laut SPÖ einigte man sich vor dem Auftritt mit der Band

Laut SPÖ habe man allerdings im Vorfeld mit der Band einvernehmlich beschlossen, keine Musik von Gabalier zu spielen, heißt es von der SPÖ-Steiermark gegenüber "Heute". Die Texte Gabaliers würden nicht zu den Inhalten der Partei passen. Bei der Feier würden (auch) Frauenrechte und Gleichberechtigung im Fokus stehen, heißt es aus der Partei. In den vergangenen Jahren hätte es deswegen auch Beschwerden von Genossen gegeben, schreibt die „Kleine Zeitung".

Als die Vereinbarung in diesem Jahr nicht eingehalten wurde, sei die Vorsitzende der Grazer SPÖ-Frauen auf die Bühne gegangen und habe die Bitte wiederholt. Die Behauptung, es habe ein „Gabalier-Verbot“ gegeben, sei aber erfunden, sagt die SPÖ.

Und dann äußerte sich am Sonntag in seiner Videobotschaft eben Gabalier selbst zu Wort. Der Duden definiert Faschismus übrigens folgendermaßen: Ein von Mussolini errichtetes Herrschaftssystem in Italien (1922–1945). Eine nach dem Führerprinzip organisierte, nationalistische, antidemokratische, rechtsradikale Bewegung, Ideologie

Politik und/ oder auf dem Faschismus basierende totalitäre Herrschaftsform.

