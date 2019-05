Justin Bieber und Ed Sheeran veröffentlichen gemeinsame Single

Der kanadische Popstar Justin Bieber und sein britischer Kollege Ed Sheeran machen gemeinsame Sache. Auf Instagram enthüllten beide Stars am Dienstag den Titel ihrer neuen Duett-Single, am freitag ist sie erschienen: "I Don't Care" soll am Freitag erscheinen. Seit einigen Tagen hatte Bieber und Sheeran in sozialen Netzwerken Andeutungen zur Teamarbeit gemacht und Promo-Fotos gepostet.

In dem groovigen Lied singen die beiden Chartstürmer darüber, dass ihnen alles egal sei, sobald sie bei ihren Liebsten sind: "All die schlechten Dinge verschwinden. Und du gibst mir das Gefühl, dass ich vielleicht jemand bin", heißt es.

Bieber und Sheeran haben schon öfter zusammengearbeitet - bei Liedern wie "Cold Water" und "Love Yourself". Für den Kanadier ist es die erste richtige Single seit vier Jahren, für Sheeran die erste neue Musik seit seinem Nummer-Eins-Album "Divide“ (2017).

(APA/dpa)