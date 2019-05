Nach Flaggen-Eklat beim Song Contest: Petition fordert Ausschluss von Island

Nach dem politischen Aktionismus der isländischen Gruppe Hatari beim Eurovision Song Contest in Tel Aviv fordern Tausende im Netz den Ausschluss Islands vom Wettbewerb 2020. Die Gruppe hatte bei der Punktevergabe Palästinenserfahnen in die Kamera gehalten. Eine entsprechende Petition auf der Website Change.org hatten Dienstagnachmittag bereits über 33.000 Unterzeichner.

In der Petition heißt es: "Nach einer wunderbaren Nacht über das Überwinden von Differenzen und darüber, wie Musik vereint, hat die Gruppe, die Island vertreten hat, mit großer Respektlosigkeit gegenüber der Atmosphäre und dem Gastland (...) agiert." Dies sei eine "schreckliche Missachtung" Israels. Die Europäische Rundfunkunion als Veranstalterin prüft nach eigenen Angaben Schritte gegen Island. Die EBU hat immer wieder betont, dass der Gesangswettbewerb unpolitisch sein solle.

Die Band Hatari, die im Fetisch-Outfit eine Mischung aus Industrial-Sounds und Discogesäusel präsentiert hatte, war schon vor dem ESC-Finale mit Israel-kritischen Äußerungen aufgefallen. Auf Twitter erschien nach dem Finale ein Video, auf dem sie von Sicherheitskräften aufgefordert wird, die Palästina-Flaggen abzugeben.

"Give me palestine flag" so we can pretend they dont exist. #HATARI #12stig #Eurovision pic.twitter.com/szBh0PdfiI