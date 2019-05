Rolling Stones verschenken Rechte an „Bitter Sweet Symphony“

Es sind vier Sekunden, die den Song „Bitter Sweet Symphony“ von The Verve zum Streitfall machten: Die Streichermelodie, die den Hit aus dem Jahr 1997 über die gesamte Länge in Dauerschleife untermalt. Das Sample stammt aus Andrew Oldhams Orchsterversion der Rolling-Stones-Songs „The Last Time“ (1965). Zwar hatte The Verve vor Veröffentlichung von „Bitter Sweet Symphony“ die Erlaubnis der Rock-Giganten eingeholt, aber bloß für ein kürzeres Sample. Ein folgender langer Rechtsstreit ging zugunsten der Rolling Stones aus: Dem Namen von Verve-Sänger Richard Ashcroft, der das Lied komponierte, wurden bei den Credits die Namen Mick Jagger und Keith Richards vorangestellt. Die Tantiemen ging ebenfalls an die Rolling Stones.

Nun, 22 Jahre nachdem der Song in den Charts war, haben Jagger und Richards die Rechte an „Bitter Sweet Symphony“ dem Verve-Bandleader geschenkt. Das hat Ashcroft bei der Verleihung der Musikpreises Ivor Novello Awards, wo er für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde, bekannt gegeben: „Im vergangenen Monat haben Mick Jagger und Keith Richards mir all ihre Veröffentlichungsrechte für ‚Bitter Sweet Symphony‘ übertragen, was eine wirklich freundliche und großzügige Geste war“, sagte er.

The Verve, 1989 von den drei Schulfreunden Richard Ashcroft (Gesang), Peter Salisbury (Schlagzeug) und Simon Jones (Bass) im Norden Englands gegründet, setzten 1997 mit dem gitarrenlastigen Album „Urban Hymns“ - und dem Hit „Bitter Sweet Symphony“ - einen Meilenstein in der Musikgeschichte. Die Band löste sich mehrfach wieder auf und fand wieder zusammen. Derzeit gehen die Mitglieder Soloprojekten nach.

(her)