Gabalier nahm Song mit Schwarzenegger auf

In seiner neuen Single singt der umstrittene steirische Musiker Andreas Gabalier Englisch: „Pump it up - The Motivation Song“ hat er gemeinsam mit dem Schauspieler, Ex-Politiker und wohl berühmtesten Auslandsösterreicher Arnold Schwarzenegger aufgenommen. Der Song beginnt mit „Hasta la vista baby“, ehe Gabalier Schwarzenegger kurz vorstellt: „He had a dream: to become a star“, singt Gabalier. „A hard working man, only nineteen, when he became a steel machine“. Dann zählt er dessen Leistungen auf: „Living legend, Evergreen, Governator, Mister Universe - Olympia“. Dann heißt es: „Pump it up, down't bring it down.“

In der zweiten Hälfte des Liedes rückt Schwarzenegger in den Vordergrund: Man solle an sich glauben und sich nicht unterkriegen lassen, lautet die Botschaft des Sprechgesangs der „steirischen Eiche“: „Dig deep down und ask yourself: Who do you wanna be?“

Auf Einladung von Mateschitz aufgenommen

Schwarzenegger sagt außerdem jene beiden „Terminator"-Sätze, die ihn berühmt machten: „Hasta la vista, Baby" und „I'll be back". Das Lied erzählt laut Aussendung die Geschichte "von Einem der auszog, Andere zu motivieren und beispielhaft vorlebt was alles im Leben möglich ist".

Aufgenommen wurde „Pump It Up" laut Medienberichten auf Einladung von „Red Bull"-Chef Dietrich Mateschitz in den Red-Bull-Studios in Los Angeles. In Richtung Schwarzenegger und Mateschitz meint Gabalier in der „Kronen Zeitung": „Diese beiden Männer sind große Visionäre, die mich geprägt haben."

(Red.)