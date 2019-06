Radiosender boykottieren Sarah-Connor-Song über junge schwule Liebe

Sängerin Sarah Connor (38) wird mit ihrem neuen Lied "Vincent" oft nur gekürzt im Radio gespielt. Grund ist vor allem die erste Textzeile des Songs: "Vincent kriegt kein' hoch, wenn er an Mädchen denkt“, heißt es da; im Song geht es um Verwirrung und Schmerz in der Liebe - unter anderem bei einem Burschen, der erkennt, dass er schwul ist.

Für manche Radiosender ist die Zeile nicht kindertauglich: Der Berliner Familiensender "Radio Teddy" verbannte das Lied ganz aus seinem Programm. Hitradio Antenne 1 in Stuttgart sendet im Tagesprogramm eine entschärfte Version, bei der das Wort "hoch" mit einem Instrumental unterlegt ist - man wolle Eltern nicht unter Erklärungszwang bringen, wenn ihre Kinder die Zeile am Frühstückstisch hören. "Ich möchte Sarah Connor erleben, wie sie künftig ihrem kleinen Sohn erklärt, was damit gemeint ist“, sagt auch Antenne-Bayern-Programmdirektorin Ina Tenz; auf ihrem Sender wird „Vincent“ aus Jugendschutzgründen ohne den ersten Satz ausgestrahlt, auch eine Wiederholung der Zeile wird herausgeschnitten. Wenngleich Tenz betont: „Wir finden den Song ganz großartig und unterstützen auch das Thema Toleranz."

Connor hat Song ihren Kindern vorgespielt

Die Sängerin selbst hat in einem RTL-Interview verständnislos auf die Ablehnung ihres Songs reagiert: "Wir tun ja immer so, als wäre es überall, als wäre es völlig in Ordnung, und dann bringt es ein Song auf den Punkt, und dann gibt's plötzlich Ressentiments." Sie sieht in ihrem Song einen Gesprächsanstoß: "Ich finde, man sollte es als Chance ergreifen, darüber zu sprechen." Zum Hintergrund erklärte sie, dass es in ihrem Bekanntenkreis einen Buben gebe, einen Freund ihrer Kinder, der sich im vergangenen Jahr geoutet habe. Sie habe den Song ihrer Plattenfirma und ihren Kindern (die zwischen zwei und 15 Jahre alt sind) vorgespielt. "Ehrlich gesagt gab es niemanden, der nicht am Ende des Songs verstanden hat, dass es um Liebe geht."

Zustimmung für Sarah Connor kommt vom Bayerischen Rundfunk. "Wir finden den Song musikalisch toll und textlich sehr mutig, und deswegen läuft er regelmäßig in Bayern 3", erklärte Bayern-3-Programmchef Thomas Linke-Weiser. "Wir haben bisher so gut wie keine Beschwerden unseres Publikums deswegen bekommen." Eher fänden es die Leute gut, dass sich eine Mainstream-Künstlerin wie Connor eines solchen Themas annehme. Auch bei den RBB-Sendern Antenne Brandenburg und rbb 88.8 gibt es keine Einschränkungen für den Song - genausowenig wie auf Ö3: Dort wird er nicht boykottiert: „Sicher nicht!“, sagte Moderator Robert Kratky am Dienstag, als Sarah Connor im Ö3-Studio zu Gast war.

(APA/dpa/Red.)