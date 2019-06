Aus dem Sudan und der Welt

Inklusion ist ein modernes soziologisches Zaubervokabel, das eine ideale Welt einfordert. Jeder soll aufgrund seiner Individualität geschätzt und einbezogen werden, Merkmale wie Geburtsort, Rasse, Geschlecht möglichst negiert werden. Die US-Serie „Star Trek“ hat dieses egalitäre Modell schon in den Sixties propagiert. Da rasten Frauen in leitenden Positionen, Schwarze, Asiaten und sogar ein Russe mitten im Kalten Krieg durch die Weiten des Weltalls.

Auch für Ahmed Gallab, geboren in London als Sohn sudanesischer Eltern, ist Inklusion eine Herzensangelegenheit. Seine Band Sinkane bestehe aus lauter „Kindern der Diaspora“, erklärte er stolz beim FM4-Konzert im Wiener Fluc: eine Filipina an den Keyboards, ein Chinese an der Gitarre, ein Afroamerikaner am Bass, ein Mann aus Trinidad am Schlagzeug.

Video vom Karneval in Rio

Auch mit seinem Zweitprojekt, der Atomic Bomb Band, vereint Gallab Musiker, die auf den ersten Blick nicht kompatibel erscheinen: David Byrne und Charles Lloyd, Jamie Lidell und Pharoah Sanders. In seinem Denken sind Unterschiede dazu da, negiert zu werden. Oder noch besser, man lässt sich von ihnen inspirieren. „Everybody“, ein Schlüsselsong seines Albums „Depaysé“, betont entsprechend das Gemeinschaftliche: „Together we can start a new life, together we can change the news“, heißt es darin. Das Video wurde in Rio de Janeiro gedreht: Regisseur Bruno Ferreira zeigt, wie Samba in all seiner Sinnlichkeit als politisches Statement der Opposition eingesetzt wird.

Das Leben zu feiern und gleichzeitig die Welt zum Besseren zu verändern, das ist die Utopie des neuen Albums von Sinkane. In seinem eingängigen Stück „Ya Sudan“ zelebriert er seine als dual empfundene Identität: Was früher verwirrend war, ist jetzt sein ganzer Stolz; er leidet nicht mehr am Gefühl der Ortlosigkeit, sondern freut sich, dass er mehrere Heimaten hat.

Die Heimat seiner Eltern, der Sudan, ist derzeit im Umbruch. Just am Konzertabend wurde ein neues Massaker an Zivilisten publik. Darüber müsse man reden, rief Gallab, aber dennoch die positive Message nicht vergessen: „I'm singing for the day we realize, that we all relate.“ In diesem Sinn mischt er unverdrossen Afro-Beat und Reggae, Indie-Pop und Funk. Trotz weltmusikalischer Anmutung will er sein Projekt Sinkane in der Rubrik Pop eingeordnet wissen. Er will nicht ins Ghetto des Exotismus abgeschoben werden. Ihm ist wichtig: Nicht jeder Dunkelhäutige spielt Funk oder Afro; und auch Weiße können Soul mitunter sehr gut.

In Gallabs persönlicher Wertung steht Brian Eno sowieso neben Bob Marley, LCD Soundsystem neben Pharoah Sanders. Ganz in diesem weltoffenen Sinn coverten Sinkane gegen Ende ihres Sets den Beatles-Klassiker „Revolution“, und alle bewegten, wie es einst Sly Stone gefordert hat, den Hintern, damit das Bewusstsein folge. Oder umgekehrt? Egal, weil funky.

