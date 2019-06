Wanda veröffentlichen neue Single und neues Album

Das Italien-Faible lässt sie nicht los: Die Wiener Erfolgsband Wanda bleibt weiter auf Kurs und veröffentlicht am 6. September ihr neues Album "Ciao!". Der Titel sei kein Abschied, sondern "eine Einladung an alle, auch bei diesem nächsten Kapitel der Band dabei zu sein", teilten Wanda am Freitag mit. Begleitet wird "Ciao!" von einer großen Tour, die im Februar 2020 startet.

Lust auf ihr viertes Album, das sich zu dem bisherigen Output aus "Amore", "Bussi" und "Niente" gesellt, machen Marco Michael Wanda und Co mit der heute veröffentlichten Single "Ciao Baby". Der knackige Dreiminüter setzt auf die bekannten Trademarks der Gruppe und lässt die Hörer wissen: "Alles zahlt sich aus, so viel Schmerz und so viel Sehnsucht."

Die große "Ciao! Tour" beginnt dann am 25. Februar 2020 in Würzburg und hält neben Gigs in Deutschland natürlich einige Heimspiele parat: Am 9. Mai spielen Wanda in der Innsbrucker Olympiahalle, am 15. und 16. Mai folgt ein Doppel in der Wiener Stadthalle, und am 18. Juli setzt man in der Messe Graz den Schlusspunkt.

(APA)