Nachruf: Ein fideles Leben unterm Unglücksmond

Aufgewachsen ist er im Third Ward, jenem Bezirk, in dem auch Louis Armstrong seine ersten Schritte gemacht hat. Malcolm Rebennack Jr., so sein richtiger Name, war ein richtiger Strawanzer. Aufnahmestudios haben ihn mehr interessiert als die Schule. Im legendären Studio von Cosimo Matassa, in dem zahlreiche Klassiker der New-Orleans-Musik und des Rock'n'Roll aufgenommen wurden, hing er schon als Schüler ab. Grundkenntnisse am Piano und der Gitarre hatte er schon, als er dort als minderjähriger Sessionmusiker anfing. Er beobachtete Fats Domino und auch Little Richard, als dieser „Tutti Frutti“ einspielte, und half bei Aufnahmen von Stars wie Joe Tex.

Im Alter von 16 Jahren war er ein Musiker, der viele Tricks beherrscht. Jetzt heuerte er als Produzent bei Ace Records an. Wochengage: 300 Dollar. Das klangvolle New Orleans seiner Kindheit und Jugend arbeitete in ihm weiter, als er schon längst nach Los Angeles gegangen war. 1968 präsentierte er sein Debütalbum unter dem Künstlernamen Dr. John. „Gris Gris“ mit seiner unheimlichen Mischung aus Psychedelika und Voodoo-Zauber brachte Dr. John auf die Landkarte der Popmusik. In den folgenden Jahren kamen noch Mardi-Gras-Indianergesänge, Funk und Swamp Rock in seine musikalische Mixtur. „Call me Doc, your medicine man, I got a cure in the palm of my hand“, formulierte er. Musik definierte er als Medizin, egal, ob er einem Jazzer wie Duke Ellington huldigte oder mit der New-Orleans-Funk-Kombo The Meters Klassiker wie „Such a Night“ und „Right Place Wrong Time“ einspielte. Der Pianist, der das Gitarrespiel hatte aufgeben müssen, als ihm 1961 ein Ringfinger weggeschossen worden war, war rasch als Original anerkannt. Nicht zuletzt wegen seiner rauen, nasalen Singweise. Erstaunlich, wie gut er sich als Weißer im Herzen der afroamerikanischen Kultur etablieren konnte. Als Pianist von markantem Anschlag war er beliebter Gaststar bei unterschiedlichsten Popalben, etwa „Exile on Main Street“ von den Rolling Stones. Seine 1994 mit viel Schmäh verfasste Autobiografie „Under a Hoodoo Moon“ enthüllte eine Vielzahl köstlicher Anekdoten. Dr.John gewann sechs Grammys, den letzten für das hervorragende Album „Locked Down“. Der beliebte Exzentriker starb 78-jährig an einem Herzinfarkt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.06.2019)