Eros, Tod und Verzweiflung: Die großen Posen des Sängers

Dass Bryan Ferry einst mit seiner Band Roxy Music so glänzte, lag nicht zuletzt an seiner Umgebung, die das klassisch Bürgerliche zugunsten eines Hippie-Amerikanismus aufgegeben hatte: Die britische Popmusik war in den frühen Siebzigerjahren fest in der Hand von Langhaarigen in Jeans und Schnürlsamt. Davon hob sich Ferry mit seinen Dinnerjackets krass ab.

Das hat sich geändert: Bryan Ferrys aktuelle Anzüge sehen aus wie bessere Buchhalteruniformen. Der Glamour ist fort, zumindest textil. Sein Charisma ist geblieben, genährt von seiner immer noch wunderbar fragilen Intonation und einer Körpersprache, die zuweilen grotesk wirkt. Mit unerschütterlichem Mut zur Exzentrik warf er in der Wiener Stadthalle die Arme hoch, verharrte kurz in einstudierten Posen oder tanzte ungelenk wie seine zukünftige Ex-Premierministerin Theresa May.

Dennoch entwickelten einige Songs eine Funkyness, die rar ist im britischen Pop. Etwa das späte Roxy-Music-Lied „The Space Between“ oder das butterweich gesungene „Can't Let Go“, getrieben von sinnlich funkelnden Basslinien. Ferry war stets ein kluger Texter, der wusste, an welcher Stelle man eine Erzählung abbrechen muss, um die Fantasie des Hörers anzuregen. In diesem Sinn sind auch seine dramaturgisch ausgeklügelten Programme interessant. Warum lässt er sein schwärmerisches „Song For Europe“ just in Brexit-Zeiten aus? Die Leidenschaft lockt doch immer noch im Schatten von Notre-Dame? Tories-Wähler Ferry zog es an diesem Abend vor, über den Charme des alten Europa zu schweigen. Stattdessen lenkte er ab, sang euphorisch von „Tokyo Joe“ in der „Danger Zone“: Neon-Cool auf Japanisch. Oder führte in „The 39 Steps“ einen ermüdeten Erotomanen vor: „I'm tired of wanting some other spring time“, hieß es da in rechtschaffener Verzweiflung, Geige und Keyboards kommentierten hämisch wie griechische Rachegöttinnen. Nur die schwülen Saxofonwinde, die die dunkle Schönheit Jorja Chalmers in Ferrys Richtung blies, schienen ihm beizustehen.



Zu viel Kitsch? Bei Ferry kann es nie genug Kitsch sein. Aber er kann auch anders. Im zärtlich gesungenen „In Every Dream Home a Heartache“ krachte das Schlagzeug, das das Break einleitete, erfrischend trocken. Highlight des Abends war die impressionistische Lesart von „Boys and Girls“. Für sie setzte sich Ferry ans E-Piano, tatzelte linkisch auf den Tasten. Das klassisch-romantische Szenario: Ein Fremder in der Stadt, ein klagendes Saxofon, Tränen fallen in den Staub der Straße, an deren Ende der Tod wartet. Ein ideales Sujet, um noch einmal um sich selbst zu kreisen und die reine Gegenwart zu beschwören. Die minimalen Gitarrenlicks des füllig gewordenen Chris Spedding labten. Der altgediente Backgroundsänger Fonzi Thornton kaprizierte sich auf außersprachliche Laute. Und Ferry zelebrierte so stoisch wie zärtlich das drohende Lebensende.

