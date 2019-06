Drei Fragen an Österreichs Pop-Künstler: „So etwas würden deutsche Bands nie machen“

Die österreichische Popmusikszene war wohl nie so reich an Formen und Charakteren wie in den zehn Jahren, in denen es nun „Die Presse am Sonntag“ gibt. Das Sichten war uns eine angenehme Aufgabe. Nicht nur der Chefin des Debatten-Ressorts gefiel schon früh der Hirschstettner, der sich Nino aus Wien nennt. „Die Presse“ interviewte den notorisch maulfaulen Nino vor anderen Zeitungen. Damals lästerten noch viele: Der singt doch falsch. Aber Singer-Songwriter dürfen das. Sie gestalten ihre Kunst in prächtiger Autarkie.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen

Jetzt zum Kultur-Newsletter anmelden Der tägliche Überblick für Kulturinteressierte: Rezensionen, Hintergründe und Neuigkeiten aus Kunst, Musik, Theater, Film, Literatur und Medien. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft