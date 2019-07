Céline Dion: Als in London die Titanic noch einmal sank

In einer Zeit, in der Boris Johnson die Briten in gefährliche Gewässer zu navigieren droht, probierten schon einmal 60.000 von ihnen den stilvollen Untergang à la Titanic im traditioneller Umgebung aus: Im Hyde Park. Die Sonne war schon hinterm Horizont verschwunden, da stimmten viele Geigen und eine einsame Flöte die klebrige Melodie von „My Heart Will Go On“ an. Die Älteren erinnerten sich sogleich: Diese Radikalschnulze führte 1997 in James Camerons Filmschmonzette „Titanic“ noch zu einer Art irrationalem Höhepunkt im Abspann. In diesem Song geht es um die fixe Idee der Hauptfigur Rose, ihren geliebten Jack nach dessen nassem Tod wiederzusehen.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.07.2019)

Jetzt zum Kultur-Newsletter anmelden Der tägliche Überblick für Kulturinteressierte: Rezensionen, Hintergründe und Neuigkeiten aus Kunst, Musik, Theater, Film, Literatur und Medien. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft