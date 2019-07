Warum machen Sie eigentlich Musik?

Rolf Kühn: In die Musik hab ich mich schon als Achtjähriger verliebt, als ich in Leipzig zur Schule ging. Da waren morgens immer so Konzerte unter der Leitung von Albert Vossen im Radio. Da hörte ich einen Klarinettisten, dessen Namen ich bis heute nicht weiß, der mich aber ganz tief berührte. Ich bat meinen Vater, mir eine Klarinette zu kaufen, um dem Mann im Radio nacheifern zu können.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.07.2019)

Jetzt zum Kultur-Newsletter anmelden Der tägliche Überblick für Kulturinteressierte: Rezensionen, Hintergründe und Neuigkeiten aus Kunst, Musik, Theater, Film, Literatur und Medien. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft