50 Jahre Woodstock: „Es war so ein friedliches Gefühl“

Der Sommer 1969 ist für Machiko Mory eine Zeit bedrückender Melancholie. Eben hat sie die Highschool abgeschlossen, die lauen Sommernächte verbringt sie im Park Flushing Meadows, nördlich von Queens, und sie träumt davon, für immer in New York bleiben zu können, bei ihren Freunden, in ihrem Viertel. Die Freunde schmieden Pläne: Wie sie Machiko bei sich unterbringen, woanders verstecken, damit sie von ihren Eltern Reißaus nehmen kann. Mit 18 Jahren kann man ruhig von der großen Freiheit träumen. Denn Machiko Morys Vater hat nach mehreren Jahren in New York seinen Job beendet und die Familie wird demnächst nach Japan zurückkehren. Japan – Machiko Mory hat überhaupt keine Lust auf Japan.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.08.2019)

Jetzt zum Kulturwoche-Newsletter anmelden Welche Kulturhighlights Sie nicht versäumen sollten: Erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Theaterpremieren, die besten neue Filme, junges Schauspiel, die spannendsten Pop-, Jazz- und Klassik-Konzerte, Kunst und Kabarett. Jeden Donnerstag in Ihrem Postfach, ausgewählt von der „Presse“-Redaktion. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft