Grönemeyer, der Steuerflüchtling? Vilimsky muss richtig stellen

Das Konzert, das Herbert Grönemeyer vor rund zwei Wochen in der ausverkauften Wiener Stadthalle gab, erregte nicht wenige Gemüter. Vor allem politisch eher rechts Stehende hatte der deutsche Sänger mit Parolen wie „Keinen Millimeter nach rechts!“ verärgert. Es folgten viele böse Worte, unter anderem von FPÖ-Politiker Harald Vilimsky.

Einen Vorwurf an Herbert Grönemeyer musste der Politiker nun aber richtig stellen. Seine Behauptung, der Sänger lebe als "Steuerflüchtling" in London und entziehe sich "seiner sozialen Verantwortung in seiner Heimat Deutschland", ist nämlich falsch. "Herr Grönemeyer lebt in Deutschland und zahlt auch hier seine Steuern", hielt Vilimsky nun in einer Aussendung fest. Ohne Entschuldigung.

Auch von anderer Seite war harsche Kritik an Grönemeyers Auftritt in Wien gekommen. Den teilweise herausgebrüllten Aufruf, nicht nach rechts zu rücken, hatten AfD-Politiker mit Nazi-Propaganda verglichen. Auch Vilimsky äußerte sich nach dem Auftritt und empfahl Grönemeyer, sich "bei seinem Wien Konzert lieber ausschließlich auf seine Musik" zu konzentrieren, "anstatt die Konzertbesucher mit linksradikalen Parolen zu malträtieren".