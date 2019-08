U2: Bis zum Ende der Welt

„Time is a train, makes the future the past. Leaves you standing in the station, your face pressed up against the glass", das ist eine der zeitlosen zeiterklärenden Schlüsselstellen von „Zoo Station", dem Eröffner des Albums „Achtung Baby" der irischen Rocker U2.

Und plötzlich wird einem bewusst, dass es dieser Tage schon 20 Jahre her ist, dass es auf den Markt kam, wird einem bewusst, wieviel Zukunft schleichend und doch jäh zu Vergangenheit erstarrt ist. Dabei hat man noch die Gerüche dieser Zeit in der Nase: die nach kalter Asche im Kellerlokal, nach der Frische der frühen Sommer, dem süßen Dunst vom Hals der damals Geliebten. Da ist aber auch der salzige Geschmack zorniger Tränen.

Damals, das war 1991, am 19. November. Der Autor dieser Zeilen versumpfte gerade, 21jährig, in Surfers Paradise, der Metropole der hirnverbrannten Jugend Australiens an der Küste von Queensland, als U2 ihr neues Album zur Welt brachten. Es war das Siebte seit dem ungeschliffenen Erstling „Boy" von 1980. Zu seinem Namen „Achtung Baby" kam es, weil die Aufnahmen teilweise in den Berliner Hansa Studios stattfanden, von Oktober 1990 bis Jänner 1991, und ein Tontechniker diese Phrase - ein Zitat aus dem Film „The Producers" (Frühling für Hitler) von Mel Brooks - des öfteren ausrief.

Mehr als 25 Millionen Mal verkauft

Bis heute hat es sich mehr als 18 Millionen Mal verkauft, es ist die zweiterfolgreichste U2-Platte seit „The Joshua Tree" von 1987, über die es nichts mehr zu sagen gibt, weil sie in ihrer nachdenklich-romantischen, durchaus weltschmerzlichen, in Ansätzen anmaßenden Größe wortlos besteht; über 25 Millionen wurden davon bisher verkauft. Doch wer zählt, wenn Platten aus dem Internet gesaugt werden, statt materiell über den Ladentisch zu gehen.

Dabei war Achtung Baby so überlebenswichtig wie gefährlich zugleich. U2 hatten sich nämlich Ende der 1980er in einen sich viel zu ernst nehmenden Weltenretter-Rock verbohrt. Es ging um mühsames wie Religion und mittelamerikanische Rebellen, um Nordirlands Bürgerkrieg, britische und polnische Gewerkschaften, und wiewohl Joshua Tree auch ganz stark eine Liebesplatte ist, die den Sex einer Generation prägte wie Sirenengeheul das Lebensgefühl der Weltkriegs-Erleider, so mündete doch der Nachfolger von 1988, „Rattle and Hum", in ein Fiasko.

Scheiß Blues

Das schöntuerische, bemühte, ja arrogante Wühlen in Gospel und Folk, Blues und Black Music Nordamerikas tat den Iren nicht gut, wen interessierte bitte B. B. King als Gastmusiker, wer wollte Coverversionen von Bob Dylan hören. Und so endete Rattle and Hum in einer bombastischen, dröhnenden Oberflächlichkeit, aus der sich Selbstgefälligkeit und Geschmäcklertum erhoben wie die Fratze eines jeden, heute würde man sagen, Gutmenschen. Man kann es auch ganz salopp treffend ausdrücken: U2 hatten Besen im Hintern. Sie waren auf einmal uncool.

Für viele U2-Fans war Rattle and Hum rasch ein Abtörner, die Band merkte das und sprach von „Abgleiten in eine Einbahnstraße", und als sich Ende der 1980er neue Musikebenen wie Alternative Rock, Post-Punk, Independent, Dance und Rave und House und Industrial in die Gesellschaft schoben, ging es für U2 plötzlich darum, ob man darauf Platz haben würde. Man wollte und müsste sich neu erfinden, vielleicht auch nicht mehr so sehr nach U2 klingen, es schien lebenswichtig, und so zog man sich im Herbst 1990 vorerst nach Berlin zurück, in die Stadt, die eben von der Geteiltheit in die Einheit, in das „One", und vom Gestern ins Morgen kippte. Dort in der Distanz vermuteten speziell Sänger Bono Vox und Gitarrist The Edge Antworten.

Rocken im SS-Ballsaal

The making of Achtung Baby erwies sich als wüster Kampf. Gegen einen depressiv stimmenden Berliner Winter, gegen den Aufnahmeort - eine Halle, wo die SS einst Bälle gab; gegen die Depression von „The Edge" David Evans, dessen Ehe sich auflöste; gegen interne Streitigkeiten, denn Drummer Larry Mullen und Bassist Adam Clayton waren konservativ und sahen die Avancen von The Edge und „Bono" Paul Hewson in Richtung Dance und Industrial skeptisch. Und gegen die generelle Frage: Was wollen wir eigentlich? Wie sollen wir künftig klingen? Wo sind die Ideen?

Die Band hätte sich fast im Streit getrennt, wären da nicht die Produzenten Daniel Lanois und Brian Eno gewesen, die von der Vereinbarkeit von klassischem Rock mit der „Avantgarde" der 90er überzeugt waren - und der schlichte Hauch des Zufalls, der The Edge eine Abfolge von Akkorden zutrug, die wie die Anfänge von Wahrheiten im Raum standen. Und aus denen die starke Kernkraft der kollektiven Inspiration rasch den Song „One" formte. Das schweisste die vier wieder zusammen, und nachdem die Aufnahmearbeiten im Februar 1991 heim nach Dublin verlegt wurden, wo sie der Überlieferung nach entspannter abliefen als im noch nicht ganz so schicken Berlin von heute, kam am Ende Achtung Baby heraus.

Ein fundamentales Rockalbum, etwas metallisch poliert und pochend und hart, durchzogen von scheppernden „Madchester"-Gitarren wie von schemenhaften Rippen. Man hört Bands wie „The Charlatans" und die „Happy Mondays" durch, New-Wave und Post-Punk und Alternative, manchmal schrummeln die „Psychedelic Furs", ja sogar die Schweizer Elektrogitarrenbrutzler „Young Gods" und der strenge Herr Trent Reznor von „Nine Inch Nails". Die zwei letzteren hörte The Edge sehr gern.

Gitarre wie ein Zahnarztbohrer

Es kamen und gingen Sampler und Synthesizer und Verzerrer und Breakbeats, orientalisch angehauchte Melodien, die sich in die Gitarrenwände und Adam Claytons teils frei schwingendes, teils präzis pochendes Bassgewummere schnitten. The Edge warf seine glockenhell schwingenden, nachschleifenden Gitarren großteils über Bord und setzte auf Dissonanzen, Feedbacks und Pedaleffekte, bis die Gitarre am Ende wie ein Zahnarztbohrer klingt. Larry Mullen rührt die Trommel wie nie zuvor, mechanisch und künstlich und blutvoll zugleich. Bono singt. Mehr brauchte er nicht zu tun.

Die Neupositionierung war auch inhaltlicher Art: Es ging weniger um die Welt als um einen einzelnen Menschen. Weniger um Umweltschutz als um simple, persönliche Liebe. Nicht um Krieg und Armut, sondern um Vorwürfe, Beziehungsbrüche, Zorn und Trauer. Nicht um Sklaverei, sondern ums Nicht-Loslassen-Können. Für viele ist Achtung Baby der Soundtrack einer zuerst stürmischen, doch von vornhinein schwierigen, zukunftslosen und bröckelnden Liebe, die sich an einer „schwierigen", wohl leicht depressiven, schwer fassbaren und abweisenden Frau ausbrennt. Auf der Liste des „Rolling Stone" der 500 wichtigsten Alben aller Zeiten von 2003 liegt die Scheibe, immerhin, auf Platz 62.

Ein legendäres Cover-Album

Zum Zwanziger produzierte das britische Musikmagazin „Q" ein Album mit Achtung Baby-Cover-Songs, das der Dezemberauflage beigelegt ist. Es wird ein Klassiker, immerhin firmieren darauf Künstler wie Nine Inch Nails, Depeche Mode und The Killers. Leider wird „Q" außerhalb Britanniens nicht mit CD-Beilage ausgeliefert, und zuletzt war die Scheibe im Shop auf der offiziellen Homepage www.greatmagazines.co.uk ausverkauft. Es gibt sie aber als iTune. Und bald auf Amazon.

„Die Presse" kam an die CD. Und kam 20 Jahre später, und mit dem U2-Konzert auf der Wiener Donauinsel vom 24. Mai 1992 im Ohr zu folgenden Eindrücken (es war damals der erste U2-Auftritt in Österreich, an dem Tag, sonnig und mild, wurde Thomas Klestil zum Bundespräsidenten gewählt, Tags zuvor spielten am selben Ort Guns N' Roses, Axl Rose kam während des U2-Konzerts auf die Bühne und sang angeheitert mit Bono „Knockin' On Heaven's Door. Die Vorgruppe waren die unsäglichen „Fatima Mansions", man hat sie weggebuht, sie ließen als schnoddriges Abschiedsgeschenk eine endlose, ohrenbetäubend schrille Verzerrerschleife zurück. Die schwierige Frau war übrigens auch dabei. Aber nicht mehr lange. Nur so viel an die Nichtdagewesenen).



- Zoo Station (Nine Inch Nails): Das Stück handelt von wildem, unreflektiertem, recht deutlich auch sexuellem Aufbruch und Abenteuer („I'm ready for what's next. I'm ready for the push. . . Ready for the shuffle. Ready for the deal. Ready to let go of the steering wheel. I'm ready. Ready for the crush."). Im Original bricht es brachial und industrial aus den Boxen, rhythmisch stampfend wie eine Lokomotive, verschwitzt und verzerrt. Trent Reznor aber reißt dem Gepolter die brutale Schärfe heraus und wälzt es elektronisch platt, zu einer samtenen, fein ziseliert wespenhaft summenden elektronischen Ebene mit tiefem, hypnotisch pochendem Bass, über dem seine dunkle Stimme elegant schwebt wie Rauch. Time is a train, wie gesagt. 3,5 von 5 Punkten.



- Even better than the real thing (Jacques Lu Cont Mix). Ach, was für ein unerhörtes Lied über Wollust und Sex ist das im Grunde („Give me one more chance, and you'll be satisfied. Give me one last chance, and i'm gonna make you sing. Give me half a chance, to ride on the waves that you bring. Oh Now - Here she comes. Take me higher!"). Doch da steckt schon die erste Vermutung drin, dass es nicht die (oder der) Richtige sein kann, es deutet sich ein Kern der (Selbst-)Lüge und des Sich-etwas-Vormachens an („You're the real thing. Even better than the real thing."). Und Jacques Lu Cont, bekannt als Stuart Price, der als Housemusiker und Produzent etwa für Madonna und Alison Goldfrapp werkte, macht daraus einen der juwelenhaftesten Dance-Remixes der letzten Jahre. Stilvoll, mit stromlinienförmig marschierendem Beat, mehrfachen Höhepunkten und heftiger Bässeabnutzung. Eine genüsslich erdrückende Welle mit glockenhellem Erguss in die elektronische Ebene. Hat U2 das Lied einst falsch aufgenommen? 4 von fünf Punkten. The Real Thing.



- One (Damien Rice): Nun handelt es sich hierbei um eines der schönsten Liebeslieder überhaupt, um ein bittersüßes, denn nach dem ersten Überschwang ist der erste Frust schon da. Sie weiß bereits, dass daraus nichts wird auf Dauer, und verhärtet („Did i disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love. And you want me to go without."), wird defensiv („You gave me nothing. Now it's all i got."), doch schleppt sich das absehbare Trauerspiel weiter („We hurt each other, then we do it again."). Doch war es eher keine gute Idee, dieses Stück, das schon im Original ein tiefschürfender Tränendrücker mit Neigung zur süßen Verklärtheit ist, just einem Liedermacher und Säuselpopper wie Damien Rice zu überantworten. Dem Iren, dem vor allem romantische, für Frauenfilme und Ärzteserien (z. B. „Grey's Anatomy") taugliche Elegien eignen, gelingt es, One durch Reduktion auf Wandergitarre, pseudonachdenkliches Klavier, Streicher und brüchige Stimme noch süßschmerzlicher und Lagerfeuerromantischer zu machen, als es eh schon ist. Das tut dem Stück nicht gut. Wird bei frisch verlassenen Frauen gut ankommen, aber sonst ist's zu penetrant romantisch. 2,5 von 5 Punkten; aber auch nur, weil das Original so unumstößlich ist.



– - Until the End of the World (Patti Smith). Die Schwierigkeit der Frau wird immer klarer („Everybody having a good time. Except you. You were talking about the end of the world."), Frustsaufen wird angedeutet („In my dream, i was drowning my sorrows. But my sorrows they learned to swim."). Auch die „Godmother of Punk" und verrauchte Rockpoetin geht dieses im Original wild scheppernde, flächig böllernde und Stromgitarrenlastige Stück, das auch von neuen Versuchen nach einer Zeit der Distanz handelt, („Haven't seen you for quite a while. I was down the hold, just passing time.") extrem reduziert an, nach dem Rockreinheitsgebot nur mit Gitarre, subtilem Schlagzeug, ein wenig Klavier und sonst nix. Doch wo Damien Rice im Honig stecken bleibt, kratzt Smith das Lied so zurecht, dass nur ein blattloses, verzweigtes Bäumchen in der schwarzweißen Dämmerung über bleibt, ein spröder Höhepunkt des Cover-Albums. Smiths eigenartig nachlässig intonierter Gesang entdeckt im Text Depression an Stellen, wo man noch keine vermutet hatte, der Whiskey ist auch schon wieder leer und die Bar sperrt bald und nichts kommt nach. Nichts. Bis zum Ende der Welt. 4,5 von 5 Punkten.



– - Who's gonna ride your wild horses (Garbage): Ach, welch jämmerlicher Liebesbrief, nächtliche Gedanken, wie gut riecht ihr Haar, aber wie kompliziert ist sie doch („You're dangerous, 'cos you're honest. You're dangerous, 'cos you don't know what you want."). Wieso musste sich das Herz auch einen solchen Nagel eintreten („You're an accident waiting to happen. You're a piece of glass left there on the beach."), man bildet sich immer noch ein, die melancholische Widerspenstige zähmen zu können („Who's gonna ride your wild horses?"), aber vermutet in kochender Eifersucht, dass der Abgang naht („Who's gonna take the place of me?"). Garbage, die Band um die verrucht-spröde Schottin Shirley Manson und Mastermind Butch Vig, scheint zunächst an der epischen, leicht industrialmäßigen Orchestrierung des Originals wenig zu ändern - bis man merkt, dass der Gitarrendruck verstärkt, die Synthesizerwände höher gezogen und die Melodien von Dur auf Moll herabgesetzt sind. Ein lautes, druckvolles, metallisches und bitteres Drama, eine rauchige, divenhafte Manson, wilde Pferde, immer wilder, je öfter man zuhört. 4 von 5 Punkten.



- So cruel (Depeche Mode). Man sieht das Sinken („I'm only hanging on to watch you go down. My love."), man gibt, aber gewinnt wenig („I gave you everything you ever wanted. It wasn't what you wanted."), vermutlich hat sie Bindungsangst („The men who love you, you hate the most."), und grausam ist die Enttäuschung („You're so cruel."). Doch auch die über Depeche Mode: Eine der wichtigsten Elektrobands, einflussreich und tiefgründig seit den frühen 1980ern, scheint ausgebrannt zu sein. Anders ist kaum zu erklären, dass Martin Gore, David Gahan und Andrew Fletcher diese klavierlastige, gesangsstarke, synthesizerverschmierte Midtemponummer zu einem einfallslos elektronisch brutzelnden Mus aus blubbernden Synthesizern und hiphopmassiver Bassline vermahlen haben, dem das himmlische Licht des Vorbilds fehlt. Nur Gahans Gesang besticht, wenngleich er im Grunde wie Bono selbst klingt. So cruel, diese Liebe „Dying every hour", aber man macht weiter, denn da ist Zukunftsangst, und Angst, dass nix nachkommt („You don't know if it's fear or desire."). Auch Depeche Mode werden sicher wieder besser. 2,5 von 5 Punkten. Grausam, aber wahr.



– - The Fly (Gavin Friday). Diese von metallisch scheppernden, querverzerrten Gitarren, Madchesterbeats und sternspritzerhaften Effekten getragene Einsicht, wie sehr sich ein Mann zum fliegenhaften Kasperl machen kann („A man will beg. A man will crawl. On the sheer face of love. Like a fly on a wall. It's no secret at all."), habe niemand anders nachvertonen wollen, erzählt Gavin Friday, der wilde Künstlerhund aus Dublin und Bonos bester Buddy aus Jugendzeiten. Vielleicht, weil Thy Fly quasi die Speerspitze der musikalischen Neuformierung von U2 gewesen sei, wie Friday sagt. Also sei er hergegangen und habe dem ganzen „einfach eine Rakete in den Arsch gesteckt". Und wie die zündet! Friday, einst Gründungsmitglied der Post-Punker „Virgin Prunes", schafft eine bizarre elektronische Industrial-Höhle, an deren ölig schwarzen Wänden Schatten von Elementarteilchen im Strobolicht tanzen wie Gespenster. Überall in der Kühle knarrt und bohrt und rumpelt es, und wenn Fridays tiefer, rauer Gesang wie eine Knochensäge durch die Luft schneidet, holt sie unerwartet Finsteres aus The Fly heraus, das wohl U2 selbst nicht entdeckt hatten. Nie wirkte ein brennender Stern so finster („Love. We shine like a burning star. We're falling from the sky. Tonight."). Und wo man es am wenigsten erwartet, eröffnet plötzlich schwere Synthesizerartillerie ein polterndes, leicht orgelndes Breakbeat-Sperrfeuer, das an die besten Momente der deutschen Gothic-Künstler „Deine Lakaien" erinnert und die Industrialhöhle erschüttert. „There's a lot of things, if i could i'd rearrange." Das hat der schräge Meister mit diesem Stück wirklich getan. Große Keller-Oper! 5 von 5 Punkten.



- Mysterious Ways (Snow Patrol). Eines der am schwersten verständlichen Lieder von Achtung Baby, das in den Erzählduktus der Platte auch schwer zu passen scheint. Taucht da plötzlich eine dritte Frau auf, aber der gefühlsversehrte Liebende bemerkt sie nicht? („It's allright. She moves in mysterious ways.") Wär sie die richtige? Es ist doch jetzt alles nur Zeitverschwendung! („One day you'll look back and you'll see where you were held by now by this love while you could stand there.") Schwer verständlich auch, was Snow Patrol, die (wie an diesem Beispiel zu beweisen ist) überschätzten schottischen Alternative-Rocker, manche nennen sie eine Windelpisserband, aus dem Original machten: Eine nervig dünn gesungene Beinahe-A-Cappella-Version mit unentschlossenen Gitarren, die einfach nicht hochkommt und auf der Startbahn verreckt. Da hilft auch der bemühte orchestrale Durchstartversuch gegen Ende nichts. Langweilig, müde, verschenkt. 1 von 5 Punkten. Und auch nur fürs Probieren.



- Tryin‘ to throw your arms around the world (The Fray). Auch diese angeblichen Indierocker, Jungspunde jedenfalls und aus Colorado, Nordamerika, sind dem großen Liedgut von 1991 nicht gewachsen. Dabei geht es eh nur um schon selbstgefällige Schmerzreflektionen, man ist halt zu weit gegangen, wollte die ganze Welt umarmen und ist, no na, gestrauchelt („Sunrise like a nosebleed. Your head hurts and you can't breathe. You been tryin' to throw your arms around the world.") Und dass die Frau spinnt weiß man auch schon, und wenn sie Zeilen wie „A woman needs a man like a fish needs a bicycle" lustig findet, sollte der Rotalarm schrillen. Aber The Fray verschrammeln und verklavieren die Vorlage zu einer belanglosen Collegerockversion, bei der man im Hintergrund Michael Bolton mit seiner Vokuhila-Frisur von früher wähnt, dazu das üble Ami-Geknödel von Sänger Isaac Slade. Absolut Ö3-tauglich, und auf den Soundtrack bereits erwähnter Ärzteserien haben es The Fray auch geschafft. Daher 6 oder 124 oder 566 von 5 Punkten, ist ja wurscht. Denn die Masse hat immer Recht.



- Ultra Violet (The Killers). Das war grundsätzlich wieder so ein ablenkendes Liebesgedicht, aber mit Hilfe auf Reinigung, es wird alles gut, streif sie ab, die Alte, dargeboten auf weiten elektronischen Flächen mit himmlischen Angrenzungen, endlosen Streichern und der hypnotischen Echogitarre von The Edge, die bereits das Gestern verkündet. „I remember when we could sleep on stones. Now we lie together in whispers and moans." Und dann kommen die „Killers" aus Nevada, erneut Nordamerika, mit einer Freddy-Mercury-Eröffnung, die derart theatralisch ist, dass man sie zunächst einfach nur etwa 37 Mal rewinden will. Daraus wird aber eine schwächere Gitarrenrock-Variation, die wenig vom Original abweicht und doch Killer-Eier hat. Baby, Baby, Baby, light my way. Aber es ist eher zwielichtig. 2,5 von 5 Punkten.



- Acrobat (Glasvegas). An diesem Punkt hasst der Protagonist bereits seine Vergangenheit und streut Entwürdigungen, oder auch die schlichte Wahrheit („When i first met you girl you had fire in your soul. What happened in your face of melting snow? Now it looks like this!"). Es wird ein bisserl religiös und selbstsucherisch („I'd break bread and wine if there was a church i could receive in"), zu sagen ist nichts mehr („No new ideas in the house, and every book has been read"), außer dass man nie aufgeben soll vor den Ärschen dieser Welt, was löblich ist („Don't let the bastards grind you down".). Und dann überlassen U2 dieses Werk schon wieder schottischen Alternative-Rockern, die im Grunde erst seit 2006 bekannt sind, aber Acrobat spielen, als wär es immer ihr Stück gewesen. Rab Allan, der Gitarrist, meinte gegenüber „Q" frech, man werde einfach so klingen, als sei man „größer als U2". Und der Leck-mich-Ansatz gelingt: Glasvegas liefern eine betont laute, schrille, schrummlige Version, die nicht viel anders klingt, aber stärker, und man hört die Handwurzelknöchelchen der kleinen schwedischen Schlagzeugerin Jonna Löfgren knirschen. Klassische Shoegazer-Version. Wahnsinn. Akrobatisch. 3,5 von 5 Punkten.



– - Love is blindness (Jack White). Endlich ist alles gesagt und alles vorbei, doch der Schmerz nicht, der hallt nach, man verflucht die liebestrunkene Dummheit, der Knoten hat sich gelöst („Thread is ripping. The knot is slipping. Love is blindness.") und am Ende heilt nur die Nacht „Won't you wrap the night around me. Oh my love. Blindness."). U2 haben diese Kapitulationshymne, an der zu später Stunde schon manche Träne aufklatschte, just dem nicht ganz unexzentrischen US-Rocker und Songwriter Jack White überlassden, der 1997 bis heuer im Februar die Garage-Rockband „The White Stripes" betrieb. Er belegt auf der „Rolling Stone"-Liste der 100 besten Gitarristen aller Zeiten Rang 17 (Rang 1: Raten Sie mal.) und schuf die abgedrehteste Coverversion des ganzen Achtung Baby-Samplers: Eine völlig verquer verstrickte Led-Zeppelin-Version. Heulende Lyrics, blecherne Echos, kränkelnde Hammondorgeln, Krach und Unwetter und viel, viel gurgelndes Pathos. Und niemand mag dich mehr. Unbeschreiblich. Blindheit. 5 von 5 Punkten.



Auf Rang 1 der besten Gitarristen liegt übrigens Jimi Hendrix. Zeit ist ein Zug.

