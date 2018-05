Van Morrison: Hier swingt der alte Ire

Van Morrison ist nicht einer, er ist mehrere. Feinfühliger Romantiker und polternder Zyniker, leidenschaftlicher Musiker und harter Geschäftsmann. Auch musikalisch ist der 72-jährige Nordire eine gespaltene Persönlichkeit. Ästhetisch grundiert im Blues, Jazz und Soul, entwickelte er einen feinsinnigen Stil, der eng mit den Eigentümlichkeiten seines Gesangs zusammenhängt. Van Morrison hat in seiner Kunst das Sprachliche oft transzendiert, indem er auf Flüstern, Ächzen und Seufzen ausgewichen ist, obwohl er durchaus selbst das Zeug zum Poeten hat, was Alben wie „Astral Weeks“ und „Veedon Fleece“ belegen.

Trotz oder gerade wegen seiner spirituellen musikalischen Höhenflüge kehrt Morrison immer wieder zum Sound seiner Jugendtage zurück. 1995 veröffentlichte er mit dem Orgler Georgie Fame das groovige Jazzalbum „How Long Has This Been Going On“, 1997 folgte „Tell Me Something“, eine Hommage an den Folkjazzer Mose Allison. Dazwischen kamen „Days Like This“ und „The Healing Game“, aber auch Alben mit hochkarätigen Eigenkompositionen. Nach solchen sehnt man sich schön langsam auch. Das nun edierte, mit Hammondorgler Joey DeFrancesco aufgenommene „You’re Driving Me Crazy“ ist nämlich das bereits dritte Van-Morrison-Album innerhalb eines Jahres, das keine neuen Eigenkompositionen enthält. Das spaltet die Fanscharen. Die einen sind selig, dass Morrison, derzeit in stimmlicher Hochform, viel aufnimmt, die anderen beklagen, dass er es sich in Standards und Neuaufnahmen eigener Lieder (zu?) gemütlich gemacht hat.

Fleißig. „You’re ­Driving Me Crazy“, ­wieder ein Jazzalbum. – (c) Beigestellt

Trompetensolo. Das neue Album beginnt mit einer tief empfundenen Version von Cole Porters „Miss Otis Regrets“, zu der DeFrancesco neben wimmernder Orgel auch ein glühendes Trompetensolo beisteuert. Weil der Groove nicht fehlen darf, wackelt die Kombo dann gekonnt durch Klassiker wie „Hold It Right There“ und „Sticks And Stones“, das einst auch der junge Joe Cocker gesungen hat. Interessant ist Morrisons Auswahl an eigenen Songs, denen er ein Jazztreatment durch diese Edelkombo gönnen wollte. Besonders geglückt ist die Neuinterpretation von „The Way Young Lovers Do“ vom Jahrhundertalbum „Astral Weeks“. Fein sind auch „Evening Shadows“ und „Magic Time“, während das befremdlich swingende „Have I Told You Lately“ etwas zu sehr nach Frühschoppen klingt. Bei allen Meriten dieses Albums, der jazzige Vorgänger „Versatile“, den er mit seiner eigenen Band aufgenommen hat, klingt irgendwie noch eine Spur charmanter. (Exile/Sony)