J. S. Ondara, eine aufregende Entdeckung im Folk-Jazz

Der amerikanische Traum ist ein gutartiger Bazillus, der ganz offensichtlich weit über die Landesgrenzen der USA hinweg Wirkung entfaltet. Der in Nairobi geborene J. S. Ondara war ein junger Afrikaner, der unbedingt ein Album machen wollte. Dafür ging er, kurioserweise ohne ein Instrument spielen zu können, in die USA. Heute, fünf Jahre später, lebt er in Minneapolis und hat nun sein elegant zwischen Folk und Blues irrlichterndes Debütalbum beim renommierten Folklabel Verve Forcast veröffentlicht.

„American Dream“ heißt auch der verführerische Opener, in dem auch eine gewisse Desillusioniertheit durchdringt. „Lover don't make a sound, bring your rifle around“, heißt es darin. Es dominieren warm tönende Bassläufe, Flageolettklänge einer Gitarre und eine picksüße Geige, die an das Spiel der Violinistin Scarlett Rivera auf Bob Dylans Album „Desire“ erinnert. Und exakt der ist das Vorbild Ondaras. Er pilgerte nach Duluth, wo Dylan geboren wurde. Und er machte eine Wallfahrt nach Hibbing, wo Dylan aufgewachsen ist. Viel Zauber fand er nicht vor. Seine Erwartungen an sich selbst schraubte er deshalb aber nicht runter. „Let's see how it goes“, lautete seine Devise. Wenn man jetzt „Tales of America“ hört, ist man fasziniert von den schönen Melodien und den gehaltvollen, oft einen Aufbruch preisenden Texten. Dieser Mann weiß, dass er noch viel Zukunft und viele Geschichten zu erzählen hat. Stimmlich klingt er ein wenig nach Jackson Browne, was auch kein Fehler ist. Seine Instrumentalisten sind wie Ondara selbst brave Schüler Bob Dylans.

Klingen tut das Album, vor allem durch den jazzigen Kontrabass, letztlich mehr nach Van Morrisons Jazz-Folk-Meisterstück „Astral Weeks“ als nach Dylan. Auf „Turkish Bandana“ singt Ondara sogar a cappella über seine wohl wichtigste Erfahrung, nämlich jene der Ernüchterung. „You thought you would be some kind of newsmaker, but now you're still a factory worker.“ In der Fabrik, in der die Songs gefertigt werden, wurde er zum Vorzeigearbeiter. Allen Widerständen zum Trotz. „She said there was milk, well she said there was honey, but instead there was bills and not enough money“, lautet eine Einsicht, die er dort einsam einsang.

Zuweilen singt er auch über die Liebe. „Can't you see this riot inside my veins?“, fragt er das Subjekt seiner sinnlichen Begierde im sanft schaukelnden „Lebanon“. In seiner störrischen Anmutung ähnelt am ehesten noch „Master O' Connor“ dem Vorbild Dylan, dessen Musik er übrigens erst über den Umweg von „Knocking on Heaven's Door“ in der Interpretation von Guns n' Roses kennengelernt hat. Aus dem winzigen Radio in der afrikanischen Hütte schallten auch Nirvana, Radiohead und Death Cab For Cutie. Kein Wort habe er damals verstanden, sagt er. Es waren gleichsam Signale aus dem Weltraum. Wohl deshalb klingen seine von der Papierform her traditionellen Klänge so ungeheuer frisch. Die aufregendste Entdeckung im Folk-Jazz seit Terry Callier.

J. S. Ondara: „Tales of America“

(Verve Forecast/Universal)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.02.2019)