Hayden Thorpe: Wie klingt gedrosselte männliche Sexualität?

„Die sexuelle Energie, die vom Werk der Wild Beasts ausgeht, war definitiv das Produkt einer Männergemeinschaft“, erklärte Hayden Thorpe, Sänger eben jener Wild Beasts in einem Interview. Auch auf seinem ersten Soloalbum spiele Sexualität eine Rolle, „aber eine viel verletzlichere, sanftere“, meinte er – und sinnierte: „Ich glaube auch, dass das gesellschaftliche Klima sich geändert hat. Ich weiß nicht, ob die weiße heterosexuelle Position heute wirklich wichtig ist.“

Darüber sollte man noch reden, schließlich nimmt doch ein beträchtlicher Teil der Menschen gern diese „Position“ ein. Beim zweiten Anhören des Albums – das man beim ersten Hören, vor dem Lesen des genannten Interviews vor allem als leicht fad empfunden hat – fragt man sich aber vor allem: Wie klingt das, wenn ein junger Mann offenbar programmatisch das zurückfährt, was er als männliche Sexualität versteht?

Schon beim Lesen der Texte fällt auf: Sie sind unbestimmter geworden. Der verbale Witz der Wild Beasts und die wilden Spiele mit Assoziationen – man denke an die Ophelia in „Bed of Nails“ oder die Champagner trinkenden Engel in „Celestial Creatures“ – sind verschwunden. Auf „Diviner“ klingt alles verschwommen, nach Geheimnissen, die nicht gelüftet werden dürfen. „I'm a keeper of secrets“, ist die erste Zeile des Titelsongs. Er richtet sich an eine Wahrsagerin, der sich der Erzähler anvertraut: „You be my diviner, show me where to go.“ In „Straight Lines“ schwört Thorpe der Geradlinigkeit und auch gleich der westlichen Medizin ab; in „Impossible Object“ entdeckt er eine Geliebte, nachdem er ihr die Füße geküsst hat, als Wiedergeborene: „You are the conduit of ancient spirits, reborn, new disguise.“ Ihm komme nur zu, das Gesicht hinter ihrem Gesicht zu sehen. All das im getragenen Tonfall. Zum gravitätischen Klavier, das viele Stücke auf „Diviner“ prägt, kommen hier wenigstens schwirrende Rhythmen.

Haydens Gesang, ebenfalls schwirrend, noch immer zwischen Tenor und Kopfstimme wechselnd, klingt noch immer geziert, hat aber die dekadente Aura verloren. Wenn er nun – in „In My Name“ – über Dämonen singt, kokettiert er nicht mit ihnen, sondern versucht, sie ernsthaft zu bannen: „Don't fly that flag in my name; if you must crusade, don't do so in my name“, fleht er, während die Musik allmählich den Betrieb einstellt.

Am ehesten Charisma haben die schnelleren Songs: „Anywhen“ etwa, in dem Hayden zu leichtem Rhythmus über das Gewicht der Liebe grübelt. Und besonders das nachgerade beschwingte, von einem stilisierten Handyklingeln getriebene „Love Crimes“, bei dem er ein zentrales Thema des Albums in einen Slogan fasst: „We're living a life of love crime, and I'm giving up. I'm away, I'm away.“ Das erinnert atmosphärisch an die Keuschheitsgelübde des frühen Morrissey – und klingt in der steten Wiederholung so treuherzig, dass man fast den alten Schelm hinter der braven Maske hervorlugen sieht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.05.2019)