Dreifacher Axel und ein Attentat

Sufjan Stevens: „Tonya Harding (In D Major)“. „Triple axel on high“, singt Sufjan Stevens andächtig, und ja, die Eiskunstläuferin Tonya Harding wurde für ihre kunstvollen Sprünge bekannt. Mehr aber noch für das Attentat auf ihre Konkurrentin Nancy Kerrigan, das ihr Ehemann 1994 beauftragte. „Eishexe“ nannten die Boulevardzeitungen sie – und berichteten auch groß, als Hardings Mann ein pornografisches Video von ihm und ihr an „Penthouse“ verkaufte. Sufjan Stevens ist seit Jahren von Tonya Harding gefesselt: „You were the brightest“, singt er nun, im langsamen Dreivierteltakt, der – zumindest im Video – perfekt zu den Eislauffiguren passt, „you rose from the ashes and survived all the crashes.“ Alles klingelt und glitzert, schallt und schillert, während Stevens die „mythical story“ besingt, die in Heroisierung mündet: Zur „American princess“ adelt er sie, schließlich zum „shining American star“. Seltsam faszinierend.



("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.12.2017)