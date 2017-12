First Aid Kid: Country, Folk und süße Harmonien

First Aid Kit: "Fireworks". Was bleibt vom grellen Spektakel eines Feuerwerks? In diesem bittersüßen Song dient es First Aid Kit als Bild für die allzu schnelle Vergänglichkeit der Liebe, für flüchtige Gefühle der Euphorie, für unerfüllte Träume. "Why do I do this to myself every time?", fragen Johanna und Klara Söderberg zu einer wehklagenden, mit viel Echo versehenen Gitarre. Und sind meilenweit entfernt vom unerschütterlichen Optimismus, mit dem sie noch vor drei Jahren in die Zukunft blickten: "I won't take the easy road", schworen sie 2014 in ihrem bislang größten Hit "My Silver Linings".

Heute wirken sie resignativ: "I know the way it ends before it's even begun/I am the only one at the finish line", singen sie im Refrain in immer höheren Lagen. Und fesseln mit einem eleganten Retro-Pop, der an Balladen aus der Girlgroup-Ära der 1960er-Jahre erinnert. Ein berührender Song, der länger anhält als jedes Feuerwerk.



Den Song der Woche kürt diese Woche Holger Fleischmann in Vertretung von Thomas Kramar ("Die Presse") und Philipp L'Heritier (Radio FM4).

