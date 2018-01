Tocotronic: „Die Unendlichkeit“. Sie begannen mit Vintage-T-Shirts und naiv-schlauem Slogan-Punk („Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein“, „Wir kommen, um uns zu beschweren“) und wurden über die Jahre immer eleganter, getragener, vergrübelter: Auf „Schall & Wahn“ (2010) entdeckten sie sich als deutsche Romantiker, auf „Wie wir leben wollen“ (2013) als Alternde, Verfallende. Ihr neues Album ist explizit autobiografisch, der Song „1993“ führt etwa ins Gründungsjahr der Band. Rätselhafter ist der Titelsong, in dem Sänger Dirk von Lotzow, wie oft in vergangener Zeit, mit Paradoxien spielt. In der ersten Strophe träumt er, von Hall und Echos begleitet, davon, in der Endlichkeit zu versinken, in der dritten singt er: „Ruf mich bitte an nach der Endlichkeit.“ Fiebriges Feedback. Schwellende, grollende Klänge. In der vierten Strophe heißt es schließlich: „Dann gehst du mir voran in die Unendlichkeit. Einen Schritt weiter.“ Wer ist dieses Du? Das bleibt offen. Danach ist der Klang fast wieder klar, Gitarre und Schlagzeug gehen ihren Weg. Am Ende fällt ein Deckel zu. Es bleibt Nachhall.



Philipp L'Heritier, der den von der „Presse am Sonntag“ und FM4 präsentierten „Song der Woche“ mehr als fünf Jahre lang gemeinsam mit mir ausgesucht hat, ist kurz vor Weihnachten gestorben. Das ist ein großer, schmerzhafter Verlust. In einer unserer letzten Mailkorrespondenzen hat er den Vorschlag, „Die Unendlichkeit“ von Tocotronic zu bringen, angenommen. Tocotronic waren eine seiner Lieblingsbands, er hat ihre Entwicklung treu verfolgt, ihre Zeile „Pure Vernunft darf niemals siegen“ hat er etwa gern zitiert. FM4 spielt „Die Unendlichkeit“ als „Song der Woche“ zur gewohnten Zeit, am Sonntag zwischen 19 Uhr und 21 Uhr.

