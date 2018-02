Das Lied eines alten Vampirs

The Monochrome Set: „Give Me Your Youth“. Dass die gealterte Popkultur als Jungbrunnen für die Alten funktioniert, haben schon viele festgestellt. Die gealterte New-Wave-Band The Monochrome Set formuliert diese kulturpessimistische These hier ganz deutlich: „Gimme your youth, gimme your sun“, singt der Mann, der sich Bid nennt, unheimlich innig. „I will find truth in vacant fun, like I did when I was young.“ Wahrheit im leeren Spaß: Was für eine bittere Pop-Erkenntnistheorie! Bittersüß klingt die Musik dazu: ein stoischer Bass, ein zitterndes Cembalo wie in den seltsamen Tagen der Doors, dazu Bids eigentümlich biegsamer, leicht knödelnder Gesang. Seine Zeitgenossen mag er an Edwyn Collins oder an John Foxx erinnern, hier hat er etwas Schwärmerisches und zugleich Verzweifeltes an sich – die Aura eines müden Vampirs, der vom Blut halluziniert und den Morgen schon kommen spürt. Kein nettes Lied für den Pop-Seniorenclub.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.02.2018)